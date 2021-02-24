Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Речь в документе идет о детях, которые едут без сопровождения взрослых.

Отметим, что действовавшие до сих пор положения допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что недопустимо оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге, ведь это создает угрозу его жизни и здоровью.

Также новые поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы.