Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму

Действия, направленные на подрыв стабильности страны, должны быть пресечены. Об этом заявил президент на заседании коллегии ФСБ, потребовав защитить выборы в Госдуму.

"Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания", - заявил Владимир Путин.

В этом году предстоят выборы в Госдуму. "Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - указал президент.

Путин призвал и дальше действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной политической конкуренцией и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности России, обслуживание чужих интересов тех, кто "из-за бугра" платит за эту деятельность - но в своих интересах, а не в наших.