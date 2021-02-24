Путин уточнил уголовную ответственность руководителей "дочек" госкомпаний

Президент России подписал закон, включающий руководителей дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных РФ и ее субъектам, в перечень должностных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сказано в документе, к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий будут привлекаться главы хозяйственных организаций, в которых РФ, ее субъект или муниципальное образование косвенно, "через подконтрольных им лиц", распоряжается более чем половиной голосов и назначает более половины состава коллегиального органа управления. Поправки будут действовать также в отношении ответственных должностных лиц глав акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право "золотая акция".

Ранее действующая редакция УК РФ предполагала привлечение к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий лишь глав хозяйственных обществ, в которых РФ и ее субъекты напрямую имеют контрольный пакет акций. Принятые ныне поправки в Уголовный кодекс расширяют понятие должностного лица, чьи незаконные действия попадают под главу 30 УК: "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления". Только должностное лицо государственных органов можно судить, например, за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и ряд других служебных преступлений. Под действие данной главы также попадают руководители государственных компаний и предприятий. Руководители же обычных коммерческих структур в случае злоупотреблений несут ответственность по другим нормам УК.