Путин утвердил штрафы за цензуру в интернете

Президент Владимир Путин установил штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в том числе вводят наказание для владельцев сайтов, ограничивающих свободное распространение информации в России.

Отказ снимать ограничения, нарушающие право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом повлечет для физических лиц штраф в 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц - 200- 400 тысяч и для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Повторное нарушение повысит наказание до 200-300 тысяч, 500-700 тысяч и 1,5-3 миллионов рублей соответственно.