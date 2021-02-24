Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль

Против России ведется политика сдерживания, нашу страну пытаются ослабить и поставить под внешний контроль. Ведется целенаправленная информационная кампания, заявил президент на коллегии ФСБ.

Уровень глобальных вызовов - терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность - не снижается, и на таком сложном фоне ведется политика сдерживания России, отметил Владимир Путин. И это не естественная конкуренция, а именно "последовательная и весьма агрессивная линия". Она направлена на то, чтобы сорвать и затормозить развитие России, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать объединяющие общество ценности, перечислил он. "В конечном итоге - ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - сравнил Путин.

"Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран. Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать", - констатировал президент.

Но дело не в агрессивной риторике, а в практических действиях. "Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов", - заметил Путин. В ход идут абсурдные "анекдотичные теории заговора", сказал он. Например, попытки поставить под сомнение достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом.

При этом многие партнеры весьма доброжелательно относятся к результатам России в этой сфере, готовы сотрудничать, заметил президент. "Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий", - сказал он.