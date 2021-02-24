Растет число незаконных задержаний россиян за рубежом

Растет число нарушений прав и свобод россиян и соотечественников за рубежом. Таков вывод Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Права и свободы россиян нарушаются по всем направлениям - право на жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность; право на защиту от пыток и наказания; право от произвольного ареста и задержания; право на личную и семейную жизнь; право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу убеждений; право на свободу искать, получать и распространять информацию.

Масштаб проблемы, по словам члена СПЧ Александра Брода, нарастает как снежный ком. Российская диаспора насчитывает свыше 30 миллионов человек (вторая в мире после Китая). Из них в 2019 году пострадали от ущемления прав примерно до 200 тысяч, в 2020-м - уже более 350 тысяч человек. При этом в 2018 году за помощью к государству и НКО обратились около 30 тысяч, в 2019-м - 47 тысяч, в 2020 году - около 100 тысяч человек.

Проблема номер один 2020 года - нарушение прав россиян и соотечественников в связи с распространением коронавируса. Так, в США и ряде стран ЕС не проводятся тестирование и вакцинация осужденных, в чем отказывается и осужденным или находящимся под следствием россиянам. Хотя условия российских посольств и консульств либо позволяют проводить такие акции, либо если возобновить их работу, например в Калифорнии (США), то острота проблемы будет снята. Однако России и россиянам в такого рода просьбах отказывают.

Вторая проблема - миф о кибератаках и русских хакерах. Это самый распространенный повод и принцип экстрадиции россиян, живущих или работающих за границей по запросу США. Причем по инициативе США в 2020 году экстрадировали россиян из 25 стран. Для сравнения: в 2018 году - из 16 стран. Следующая тенденция - нарушение прав российских журналистов и русскоязычных журналистов в США, странах Прибалтики и Восточной Европы, где зафиксировано и продолжается веерное отключение русскоязычных СМИ. Следующая большая группа проблем - закрытие русских школ и запрет пользоваться русским языком на Украине и в странах Прибалтики.

Относительно новая группа проблем, набирающая обороты, - отказ под разными предлогами россиянам и соотечественникам осуществить свое право на голосование. Такие примеры зарегистрированы в Грузии, на Украине, в Польше, США, Литве и ряде других стран.

- Чтобы переломить тенденцию роста нарушения прав и свобод наших граждан за рубежом, нужен переход на иной уровень координации, - убежден глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - У нас выстроено оперативное реагирование МИДа, но нужна мозаика усилий государственных органов и правозащитных организаций. Нам надо создавать дружественные международные правозащитные центры.

Миф о русских хакерах - самый распространенный повод экстрадиции россиян по запросу США

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил на основе СПЧ создать экспертное сопровождение для защиты "мягкой силы" - соотечественников. Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов убежден, что пришло время "вписывать в ткань выстраивания межгосударственных отношений проблему соблюдения прав россиян за рубежом".