Растет число незаконных задержаний россиян за рубежом

Масштаб проблемы, по словам члена СПЧ Александра Брода, нарастает как снежный ком. Российская диаспора насчитывает свыше 30 миллионов человек (вторая в мире после Китая). Из них в 2019 году пострадали от ущемления прав примерно до 200 тысяч, в 2020-м - уже более 350 тысяч человек. При этом в 2018 году за помощью к государству и НКО обратились около 30 тысяч, в 2019-м - 47 тысяч, в 2020 году - около 100 тысяч человек.
Проблема номер один 2020 года - нарушение прав россиян и соотечественников в связи с распространением коронавируса. Так, в США и ряде стран ЕС не проводятся тестирование и вакцинация осужденных, в чем отказывается и осужденным или находящимся под следствием россиянам. Хотя условия российских посольств и консульств либо позволяют проводить такие акции, либо если возобновить их работу, например в Калифорнии (США), то острота проблемы будет снята. Однако России и россиянам в такого рода просьбах отказывают.
Вторая проблема - миф о кибератаках и русских хакерах. Это самый распространенный повод и принцип экстрадиции россиян, живущих или работающих за границей по запросу США. Причем по инициативе США в 2020 году экстрадировали россиян из 25 стран. Для сравнения: в 2018 году - из 16 стран. Следующая тенденция - нарушение прав российских журналистов и русскоязычных журналистов в США, странах Прибалтики и Восточной Европы, где зафиксировано и продолжается веерное отключение русскоязычных СМИ. Следующая большая группа проблем - закрытие русских школ и запрет пользоваться русским языком на Украине и в странах Прибалтики.
Относительно новая группа проблем, набирающая обороты, - отказ под разными предлогами россиянам и соотечественникам осуществить свое право на голосование. Такие примеры зарегистрированы в Грузии, на Украине, в Польше, США, Литве и ряде других стран.
- Чтобы переломить тенденцию роста нарушения прав и свобод наших граждан за рубежом, нужен переход на иной уровень координации, - убежден глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - У нас выстроено оперативное реагирование МИДа, но нужна мозаика усилий государственных органов и правозащитных организаций. Нам надо создавать дружественные международные правозащитные центры.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил на основе СПЧ создать экспертное сопровождение для защиты "мягкой силы" - соотечественников. Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов убежден, что пришло время "вписывать в ткань выстраивания межгосударственных отношений проблему соблюдения прав россиян за рубежом".