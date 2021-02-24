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24.02.2021,  
09:52
Текст:  Антон Валагин

Боевого робота РВСН впервые показали на видео

Дистанционно управляемый боевой модуль "Дым-2", охраняющий стартовую позицию межконтинентальной баллистической ракеты в Козельской дивизии РВСН под Калугой, впервые показали на видео. Сюжет из ракетного соединения вышел на телеканале "Звезда".

Фото: Vitalykuzmin.net
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Впервые о существовании у стратегических ракетчиков боевых роботов-охранников сообщил в августе 2020 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. По его словам, Козельская дивизия стала первым соединением, оснащенным системами защиты нового поколения. Помимо роботизированных боевых модулей это технические средства, обнаруживающие любую попытку проникновения на охраняемую территорию.

Подходы к стартовым позициям баллистических ракет "Ярс" находятся под круглосуточным присмотром сотни с лишних камер: теле- и тепловизионных. Дежурная смена наблюдает за экранами, при появлении нарушителя его предупреждают по громкой связи, что он забрел не туда. Правильное поведение в такой ситуации одно: оставаться на месте до прибытия патруля. Если нарушитель ведет себя неправильно, в дело вступает робот-сторож.

Это серый бетонный цилиндр двухметровой высоты и такой же ширины с зеленым бронированным колпаком сверху. По команде оператора колпак откидывается и наверх выезжает боевой модуль с гранатометами, пулеметами и дымовыми шашками, рассказали "РГ" в пресс-службе РВСН. Модуль тоже снабжен тепловизором, громкоговорителем и способен вести круговой обстрел. Система может работать по командам оператора или действовать полностью автоматически.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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