Гендиректор водоканала Липецкой области покинул пост после резонансной истории с загрязнением реки Усмани. Росприроднадзор тем временем подсчитывает ущерб от массовой гибели рыбы. Экологическое бедствие затронуло территорию Воронежского биосферного заповедника и населенных пунктов ниже по течению реки.

Напомним, сигналы о гибели фауны поступали с декабря, вода местами имела неестественный цвет и запах. Специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора взяли пробы воды из реки и поступающих в нее стоков. Виновниками загрязнения назвали ОГУП "Липецкоблводоканал", который обслуживает очистные сооружения в райцентре Усмань, и тепличный комплекс ООО "Овощи Черноземья".

В городских стоках выявили повышенное содержание иона аммония (больше ПДК в 64 раза), поверхностно-активных веществ (в 36 раз), марганца, меди, цинка и железа. Как следствие - снижение уровня кислорода в воде.

"Причина падения качества очистки сточных вод в городе Усмани - ненадлежащая эксплуатация оборудования, а также превышение объемов поступающих на предприятие стоков, - пояснили в Росприроднадзоре. - В 2019-2020 годах мы неоднократно выявляли здесь нарушения законодательства. Ущерб, причиненный реке Усмани, составил более 43 миллионов рублей. Его взыскание ведется в судебном порядке".

Еще хуже оказались пробы воды из канала, ведущего к реке от теплиц. Предельная концентрация меди там была превышена в 100 с лишним раз, фосфор-иона - в 60, цинка - в 40, марганца - в 30… Фенол, железо, нитриты, остатки нефтепродуктов - чего только не нашли в этой воде.

Результаты проверок направлены в администрацию Липецкой области, которая должна наказать оба предприятия. В управлении ЖКХ уже сообщили, что гендиректор областного водоканала Антон Симаков уступил место Владимиру Дубинину - тот ранее курировал финансовую деятельность предприятия.

Старые очистные в Усмани изношены на 90 процентов. Пришли в упадок резервуары, куда поступают промышленные и бытовые стоки со всего города. Новые сооружения планируют запустить летом 2021 года. Они будут в два раза мощнее прежних и смогут пропускать пять тысяч кубометров в сутки. Таким образом, очистку будут проходить все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

По данным управления ЖКХ, основной объем работ по реконструкции усманских очистных уже выполнен. Идет монтаж технологического оборудования и отделка помещений. Впереди устройство отстойников, решеток и ловушек для песка. На весь проект выделено 347 миллионов рублей из областного бюджета.

Прямая речь

Алексей Карякин, руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора:

- В ходе проверки в отношении Усманского водоканала было выявлено 17 правонарушений. Выдано предписание об их устранении со сроком исполнения 31 мая 2021 года. В отношении виновных лиц выносится решение об административном наказании. Сумма штрафа и расчет ущерба, нанесенного водному объекту, будут предъявлены в сроки, установленные законодательством.