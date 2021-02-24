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24.02.2021 18:36
Рубрика: Власть

Губернаторы вышли в ClubHouse и рассказали о своей работе

Текст: Ксения Воронцова

Экспертный институт социальных исследований провел первый эфир в соцсети ClubHouse, в ходе которого главы нескольких регионов рассказали о своей работе и о пути губернаторскому креслу.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Айсен Николаев первым из глав регионов прочитал лекцию в ClubHouse

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына подчеркнула, что тема беседы - максимально неформальная и посвящена жизни губернатора. В дискуссии, по ее словам, приняли участие три самых открытых главы региона: Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) и Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. Они рассказали о том, кем хотели быть в детстве, как пришли в политику и как готовились к своей нынешней должности.

Айсен Николаев заметил, что сейчас для губернатора важно учиться постоянно, это требование времени, а главные уроки преподносит жизнь. Коллеги с ним согласились и вспомнили так называемую "школу губернаторов" - Программу подготовки кадрового резерва, которая была запущена президентом РФ.

Политолог Марат Баширов поинтересовался, что думают главы регионов о Госсовете, роль и статус которого теперь закреплены в Конституции. Губернатор Мурманской области обратил внимание, что формат работы там изменился еще 1,5-2 года назад, на этой площадке идет честная и открытая дискуссия, вырабатываются важные и взвешенные решения.

Подводя итоги первого эфира в ClubHouse Дарья Кислицына отметила, что беседа в определенный момент собрала около 1,5 тысячи слушателей.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заметил, что сейчас существует кризис форматов, жанров и коммуникационных площадок. "Это другой разговор, это не разговор в Instagram, социальной сети, даже Telegram, и так далее", - сказал он. Социолог считает, что это удачная платформа для раскрытия образа губернатора. "Первый блин точно не комом, эта площадка стоит того, чтоб ее развивать", - добавил он.

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