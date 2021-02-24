Источник: "Скопинский маньяк" выйдет на свободу спустя 17 лет заключения

Житель Рязанской области, державший в неволе двух девушек, готовится выйти на свободу после 17 лет тюрьмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, мужчина может выйти на свободу 3 марта. После он останется под наблюдением еще шесть лет.

История в свое время вызвала широкий общественный резонанс. Похищение двух девушек 14-ти и 17-ти лет произошло в сентябре 2000 года в Рязани. 50-летний житель предложил подвезти подруг. Он угостил их алкоголем со снотворным.

Очнулись девушки уже в подвале в Скопине. Там осужденный оборудовал подземный бункер, в котором пленницы четыре года подвергались сексуальному насилию и истязаниям. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал. Спастись им удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из девушек смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году.

В 2005 году мужчина был приговорен к 17 годам колонии строго режима.