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24.02.2021 14:35

Ставят на счетчик

Ивановцы получили незаконные уведомления о срочной поверке приборов учета
Текст: Ирина Манаева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 39(8390)
Листовки о срочной поверке счетчиков воды признали незаконными в Иванове. Их разбрасывают по почтовым ящикам по всей России под видом официальных посланий от коммунальных служб. Доверчивые горожане пугаются и спешат скорее заплатить за осмотр своих приборов учета.

В начале февраля управление федеральной антимонопольной службы по Ивановской области уже изучало такие письма от "Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства г. Иванова" и нашло в них признаки незаконной рекламы. Ведь листовки оформлены в том же стиле, что и квитанции на коммунальные услуги. Вдобавок пестрят словами "извещение", "предупреждение", "предписание" и ссылками на нормы федерального закона. Теперь аналогичные бумажки распространяются от имени "Центра метрологии ЖКХ г. Иваново", но с тем же контактным телефоном: 367-763.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Оказалось, что организации с таким названием не существует. Телефонный номер выделен индивидуальному предпринимателю, который зарегистрирован в Карелии и неоднократно привлекался к административной ответственности за распространение незаконной рекламы. Сведения о новых эпизодах его деятельности, содержащей признаки мошенничества, направлены в карельское управление МВД.

Ивановские антимонопольщики дали бизнесмену срок до 10 марта - к этому моменту он должен прекратить распространение листовок, вводящих потребителей в заблуждение. Решается вопрос о наложении штрафа.

- Обращаем внимание жителей на то, что указанную в подобных листовках информацию следует воспринимать в качестве рекламы, а не официального извещения и незамедлительного руководства к действию, - подчеркнули в УФАС.

Ивановцев, которые получат "извещения" о срочной поверке счетчиков после 10 марта, просят написать об этом в управление антимонопольной службы. К обращению нужно приложить саму листовку, а также адрес и фотографию места, где она была взята. Это поможет наказать недобросовестного предпринимателя, который умудряется кошмарить такое количество горожан.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Адрес управления ФАС по Ивановской области: 153000, Иваново, ул. Жарова, 10. Телефон: (4932) 32-85-73. Образец заявления можно найти на сайте: https://ivanovo.fas.gov.ru.

Если вы проживаете в другом регионе, то пожаловаться на недобросовестную рекламу можно в соответствующее управление антимонопольной службы. А уточнить, действительно ли вам срочно нужно поверить счетчик, всегда можно в той компании, которой вы платите за коммунальную услугу, в УК или ТСЖ.

По действующим правилам счетчик, у которого закончился межповерочный интервал, можно поверить (то есть продлить период его эксплуатации) или заменить на новый с последующей бесплатной первичной опломбировкой. Поверка дешевле замены, но обращаться за ней нужно только к лицензированным фирмам.

Тем временем

В феврале "извещения" от "Центра метрологии ЖКХ" получили и жители Воронежа. В городской водоканал поступили десятки сообщений об этом, причем несколько человек уже заплатили за ненужную поверку приборов.

- В "документе" указано, что предписание выдает некто по фамилии Правда. По данным наших коллег, такие же "предписания" с точно такими же "показаниями" приборов учета и подписью Правды получили жители Оренбурга и Тюмени. То есть сеть недобросовестных поверителей охватывает всю страну, - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей компании "Росводоканал-Воронеж" Вероника Сенина. - Техническую документацию от "Центра метрологии ЖКХ" мы в работу не примем и прибор на учет не поставим, поскольку данные об этой организации отсутствуют в единой базе Росаккредитации.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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