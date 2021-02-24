Новости

Почта России и Минкультуры поддержат подписку на газеты и журналы 15:14
У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 15:13
Роспотребнадзор назвал факторы появления третьей волны COVID-19 15:01
В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли 14:50
Россияне рассказали, в какие страны хотели бы поехать в первую очередь 14:50
В Петербурге открылись пункты вакцинации в торговых центрах 14:48
В Испании снесли последний памятник Франко 14:48
ФАС обязала "Яндекс" прекратить понижать позиции других компаний в выдаче 14:43
К 2023 году в России разработают общественный транспорт на водороде 14:38
Упростится регистрация 60 тысяч объектов недвижимости у аэропортов 14:34
За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы 14:30
В Нижнем Тагиле погиб рабочий, пытавшийся потушить кран 14:29
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию 14:24
Жителей Челябинской области предупредили об аномальных холодах 14:15
СМИ: Квинси Промес сегодня перейдет в "Спартак" 14:10
Шарлиз Терон сыграет злодейку в новом фэнтези от Netflix 14:07
Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы 13:55
Захарова: Новые санкции ЕС - это цирк 13:52
Лавров рассказал о ситуации с образованием на русском языке на Украине 13:52
В Воронеже впервые испытали агрегат ракеты-носителя "Союз-5" 13:50
В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации 13:48
На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду 13:47
Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 14:37
Рубрика: Культура

Фольклор под слоем лака

Текст: Ирина Манаева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 39(8390)
Работы мастера холуйской лаковой миниатюры Владимира Блинова выставили в Ивановской области. В экспозицию вошли изделия, продолжающие традиции знаменитого промысла (тарелки, шкатулки, ларцы), а также графика и… камни.

Выставка "Художник и его увлечения" открылась в честь 60-летия Блинова в Государственном музее холуйского искусства. Родом он из деревни Русиновской Лухского района. В Лухе чтят память выдающихся земляков, живописцев XIX века Григория и Никанора Чернецовых. В какой-то мере это предопределило для Владимира Константиновича выбор профессии. В 1982-м он поступил в Холуйскую художественную профтехшколу. Потом стал работать на местной фабрике лаковой миниатюры, вступил в Союз художников.

Фото: Елена Нагорных/РГ
Народные художники СЗФО просят упростить им доступ к господдержке

Мастеру интересен фольклор, сказки, исторические и литературные сюжеты. Его работы - например, шкатулку "Сказки о кладах", ларцы "Чудаки", "Оружейных дел мастер" и "У озера Светлояр" - отличает не только фирменная холуйская тонкость письма, но и сложность композиции. Владимир Блинов - заядлый охотник, о чем несложно догадаться по росписям на панно и тарелках.

"Его произведения отражают высокую эстетику народной жизни. Сказания, обряды, деревенские будничные дела в интерпретации Блинова созвучны эпосу былин, сказаний по возвышенной тональности повествования. Его охотничьи произведения можно соотнести с лучшими полотнами этого жанра мировых мэтров", - отмечала заведующая отделом лаковой миниатюрной живописи Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Людмила Пирогова.

Кроме того, мастер собрал большую коллекцию минералов. Он распиливает, шлифует и обрабатывает камни, чтобы раскрыть их природную красоту.

Выставка развернута до 15 апреля 2021 года.

Гостям Холуя и Ивановской области обязательно стоит познакомиться и с основной экспозицией этого небольшого, но уютного музея. В нем хранят старинные иконы холуйского письма, деревянные скульптуры, гравюры, рисунки, рукописные книги - и, само собой, множество лаковых миниатюр на папье-маше, сделанных в Холуе, Палехе, Мстере и Федоскине.

Кстати

Музей холуйского искусства расположен по адресу: Южский район, село Холуй, ул. Путилова, 10. Он открыт ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца, с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. До снятия режима ограничений обязательна предварительная запись и бронирование билетов по телефону: +7(49347) 2-91-52. Сайт: kholuy-muzeum.ivn.muzkult.ru.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу