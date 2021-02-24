Работы мастера холуйской лаковой миниатюры Владимира Блинова выставили в Ивановской области. В экспозицию вошли изделия, продолжающие традиции знаменитого промысла (тарелки, шкатулки, ларцы), а также графика и… камни.

Выставка "Художник и его увлечения" открылась в честь 60-летия Блинова в Государственном музее холуйского искусства. Родом он из деревни Русиновской Лухского района. В Лухе чтят память выдающихся земляков, живописцев XIX века Григория и Никанора Чернецовых. В какой-то мере это предопределило для Владимира Константиновича выбор профессии. В 1982-м он поступил в Холуйскую художественную профтехшколу. Потом стал работать на местной фабрике лаковой миниатюры, вступил в Союз художников.

Мастеру интересен фольклор, сказки, исторические и литературные сюжеты. Его работы - например, шкатулку "Сказки о кладах", ларцы "Чудаки", "Оружейных дел мастер" и "У озера Светлояр" - отличает не только фирменная холуйская тонкость письма, но и сложность композиции. Владимир Блинов - заядлый охотник, о чем несложно догадаться по росписям на панно и тарелках.

"Его произведения отражают высокую эстетику народной жизни. Сказания, обряды, деревенские будничные дела в интерпретации Блинова созвучны эпосу былин, сказаний по возвышенной тональности повествования. Его охотничьи произведения можно соотнести с лучшими полотнами этого жанра мировых мэтров", - отмечала заведующая отделом лаковой миниатюрной живописи Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Людмила Пирогова.

Кроме того, мастер собрал большую коллекцию минералов. Он распиливает, шлифует и обрабатывает камни, чтобы раскрыть их природную красоту.

Выставка развернута до 15 апреля 2021 года.

Гостям Холуя и Ивановской области обязательно стоит познакомиться и с основной экспозицией этого небольшого, но уютного музея. В нем хранят старинные иконы холуйского письма, деревянные скульптуры, гравюры, рисунки, рукописные книги - и, само собой, множество лаковых миниатюр на папье-маше, сделанных в Холуе, Палехе, Мстере и Федоскине.

Кстати

Музей холуйского искусства расположен по адресу: Южский район, село Холуй, ул. Путилова, 10. Он открыт ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца, с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. До снятия режима ограничений обязательна предварительная запись и бронирование билетов по телефону: +7(49347) 2-91-52. Сайт: kholuy-muzeum.ivn.muzkult.ru.