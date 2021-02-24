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Рубрика: Происшествия

В заключении было сказано

Как решается проблема с нехваткой мест в СИЗО
Текст: Ирина Рыбникова
Проблема с нехваткой мест в подмосковных СИЗО будет решена в ближайшие два-три года. "Деньги на строительство нового здания изолятора выделены, участок подобран", - сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Ей по роду деятельности не раз приходилось вставать на защиту прав заключенных. Да, люди нарушили закон, но это не значит, что их в буквальном смысле слова нужно сажать друг другу на головы. Из-за перенаселенности имеющихся в области следственных изоляторов заключенных стараются как можно быстрее этапировать к месту наказания. "И иной раз получается так, что человек еще может подать апелляцию, а его уже этапировали во Владимир", - говорит Семенова. Это затрудняет общение заключенного с адвокатом, которое при подаче апелляции крайне необходимо. И к тому же к суду часто апеллируют люди в преклонном возрасте и с тяжелыми заболеваниями. "До Владимира своим ходом можно добраться за пару-тройку часов, а по этапу получается минимум семь дней. Представляете, как падает качество жизни заключенного?", - продолжает омбудсмен, добавляя, что ситуация усугубляется большим числом живущих в Подмосковье мигрантов.

Строительство изолятора на 1,2 тысячи мест начнется в Солнечногорске

Вопрос строительства еще одного следственного изолятора в Подмосковье давно стоял ребром, но, как оказалось, для местных жителей СИЗО является таким же нежелательным для соседства объектом, как, например, мусорный полигон. Поэтому подбор участка шел долго, пока была найдена территория, устраивающая всех. По данным пресс-службы УФСИН России по Московской области, строительство следственного изолятора на 1,2 тысячи мест начнется в Солнечногорске. Такой просторный СИЗО если и не решит проблему перегрузки других изоляторов, то хотя бы снизит ее остроту.

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