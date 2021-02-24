Мошенник пытался получить кредит на сумму почти в 2 млн рублей

В пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы сообщили, что в полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что некий гражданин пытался получить кредит на сумму более 1,9 миллиона рублей для приобретения автомобиля. Представленные им документы у сотрудников банка вызвали сомнения в подлинности, и они обратились в полицию.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали в Остаповском проезде подозреваемого - 48-летнего безработного приезжего мужчину. Выяснилось, что он предоставил подложное водительское удостоверение, которое приобрел в интернете, и сообщил недостоверную информацию о месте работы и заработной плате.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.