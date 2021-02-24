Мошенник выманил 6,5 млн рублей через фейковые интернет-магазины

Мошенник придумал схему зарабатывания денег дистанционным способом. Он создал несколько фиктивных интернет-магазинов, якобы специализирующихся на продаже мобильных телефонов известной марки и прочей премиальной электроники, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Стоимость предлагаемых товаров была значительно ниже рыночной.

Так, в прошлом году житель Красногорска внес предоплату за заказ дорогостоящего ноутбука - перевел деньги на указанный банковский счет. После этого продавец больше не выходил на связь, а интернет-магазин перестал функционировать. Оплаченный товар гражданин не получил.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель столицы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных государственных учреждений, документы с признаками подделки, бланки и удостоверения, а также другие электронные носители информации.

Оперативники полагают, что фигурант может быть причастен к 60 эпизодам мошеннических действий. А общий материальный ущерб может превышать 6,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.