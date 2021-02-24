Москва заняла пятое место в мире по подорожанию элитного жилья

Москва в 2020 году вошла в топ-5 городов мира по росту цен на элитное жилье. Однако заняла в пятерке последнее место, сообщает Knight Frank.

Лидером по росту цен стал новозеландский Окленд, где за минувший год цены на элитное жилье выросли на 17,5%. Далее следуют китайский Шэньчжэнь (+13,3% за год), южнокорейский Сеул (+11,7%) и филиппинская Манила (+10,2%). В российской столице элитное жилье стало дороже, чем в 2019 году, на 9,9%. Санкт-Петербург переместился с 61 места в сотне городов в 2019 году на восьмое в 2020-м - здесь эта недвижимость подорожала на 8,7%.

При этом наибольший средний рост цен в 2020 году на элитную недвижимость был в Северной Америке (+6,3%) и Австралии (+4,9%). А в 29% крупных городов мира элитное жилье стало более дешевым - к примеру, в Буэнос-Айресе цены упали на 12%.

В так называемом Индексе миллиона долларов, где учитывается, сколько квадратных метров жилья можно купить на эту сумму в том или ином городе, Москва переместилась за год с 13 на 24 место. Если в 2019 году на миллион в Москве можно было купить 76 кв.м. элитного жилья, то в 2020 - уже 83 кв.м. Городом с самой дорогой в мире элитной недвижимостью остается Монако, где на ту же сумму можно купить всего 15 кв.м. (16,4 кв.м. в 2019 году). За ним следует Гонконг (23 кв.м.) и Сен-Тропе (29 кв.м.). Весьма привлекательным по сравнению с ними выглядит Дубай, где на миллион можно купить 165 кв.м. В 2020 году, отмечают в Knight Frank, приобрести новое жилье планируют 26% ультрахайнетов (людей со сверхвысоким доходом). В России - 20%. Половина из российских богачей присматривает жилье на курортах или на побережье, 42% - загородные дома, 23% - жилье в черте города, а 8% - на горнолыжных курортах.

Значительная часть планирующих такую покупку - 32% - хотят обзавестись недвижимостью для переезда в другую страну на постоянное место жительства. Выше этот показатель только у жителей Латинской Америки (50%). В 2020 году изменились самые интересные отечественным состоятельным покупателям страны. Если в 2019 году они чаще всего стремились приобрести жилье на Кипре, Мальте, в Великобритании, Германии и Австрии, то по итогам прошлого года самыми востребованными стали Португалия, Великобритания, Кипр, Греция и Австрия. Это связано с привлекательностью программ получения вида на жительство или паспорта страны.

В 2021 году, по мнению экспертов, Москва по росту цен на элитное жилье займет второе место - цены могут вырасти еще на 5%. Российская столица разделит "серебро" с Шанхаем и Кейптауном. Уступит Москва лишь Сеулу, где, по прогнозам, элитная недвижимость подорожает на 7%. Третье место поделят Лиссабон, Окленд и Майами, где цены, как ожидается, поднимутся на 4%.