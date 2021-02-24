Музеи и дома культуры раскрасят яркими граффити

Лето добавит области красок. И дело не только в том, что в теплое время года все цветет и благоухает. Летом в Подмосковье приступят к реализации проектов-победителей конкурса "Графика города", то есть начнут разукрашивать граффити здания музеев, домов культуры, детских школ искусств.

Сделать уличные рисунки полноправным элементом городской среды власти пробуют не впервые. Один из любимых фильмов министра культуры области Елены Харламовой - "Выход через сувенирную лавку". Это полнометражная документалка, снятая английским андерграундным художником стрит-арта Бэнкси, в которой признанный во всем мире граффитист размышляет о том, является ли его творчество подлинным искусством. Ответ на этот вопрос каждый зритель ищет для себя сам. Для Харламовой он оказался положительным. И прошлым летом в одинцовском микрорайоне Новая Трехгорка, где нашлось больше всего в Подмосковье домов с глухими фасадами, провели международный фестиваль стрит-арта Urban Morphogenesis. На него съехались многие именитые мастера уличной росписи. Был среди них, например, испанский граффитист Окуда Сан-Мигель, чьи работы украшают набережную Бостона, улицы Индии, США, Японии, Бразилии, Мексики. Или британский дуэт The London Police, который рисует на улицах Амстердама, Лондона, Барселоны, Нью-Йорка уже 20 лет. И вот руками таких известных мастеров была раскрашена серая прежде Трехгорка. Изменилось ли после этого что-нибудь? Да. Жители на улицах стали чаще улыбаться. Так говорят те, кто давно живет в этом микрорайоне.

А еще Трехгорка стала катализатором растущей популярности стрит-арта в городах Подмосковья. Желающих рисовать на стенах оказалось столько, что областному министерству культуры не оставалось ничего другого, кроме как возглавить процесс. Так родилась идея конкурса "Графика города".

Отдать на откуп уличным художникам решили стены учреждений, подведомственных минкультуры музеев, домов культуры, детских школ искусств. "Конечно, мы сначала спросили: кто-нибудь хочет, чтобы на стенах появилось стрит-арт искусство? Получили порядка 130 заявок. Заявился даже Серпуховский историко-художественный музей, пожелавший разрисовать внутренний двор. После тщательного отбора осталось 53 объекта в разных городах области", - рассказывает Елена Харламова. Их фото разместили на сайте grafikagoroda.ru, все желающие рисовать могут выбрать понравившийся объект и предложить эскиз его украшения.

Почему именно дома культуры и школы искусств? "Это те объекты, архитектуру которых сложно испортить. Многие из них дошли до нашего времени совсем не в том состоянии, в каком задумывались архитекторами, - что-то реставрировалось, подстраивалось", - объясняет первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Она тоже считает стрит-арт искусством, за которым стоит мощный эмоциональный и смысловой посыл. Именно поэтому у конкурса "Графика города" нет никаких тематических рамок. Любая тематика и любая цветовая гамма. Можно даже несколько эскизов для одного здания. А вот что в итоге появится на его стенах - будет решать жюри.

В его состав входит, к примеру, сооснователь творческого объединения "Артмоссфера" Юлия Василенко. Она о муралах - больших граффити на фасадах зданий, знает все. "Это креативная индустрия, способная менять общественное пространство. И тому есть множество примеров. Один из них - польский город Лодзь. Его архитектура сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, средств на восстановление не было, и город решили разрисовать. Сегодня туда толпами едут туристы - посмотреть на многочисленные муралы", - говорит Василенко. Добавляя, что этот конкурс - хорошая возможность для молодых художников заявить о себе. Чтобы их заметили, нужно где-то себя показать.

Желающих рисовать на стенах оказалось столько, что областному министерству культуры не оставалось ничего другого, кроме как возглавить процесс

Еще один представитель жюри - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Александр Рожников. "Легко участникам не будет. Чтобы работа сыграла, нужно подойти к заданию с умом, изучить историю города, его достопримечательности", - считает он. И еще Рожников уверен - те, кто участвуют в таких конкурсах, потом никогда не будут малевать на стенах и заборах граффити, от которых всем побыстрее хочется избавиться. Просто уровень понимания стрит-арта после конкурса у них будет гораздо выше.

Обязательно обещают включить в состав жюри педагогов и воспитанников раскрашиваемых учреждений. Они тоже будут иметь право голоса, ведь это им потом ежедневно придется созерцать конкурсные работы. Прием заявок продлится до 31 марта, затем начнется обсуждение и голосование. К концу мая объявят итоги конкурса и художники смогут приступить к оформлению.

Кстати

На раскраску жилых домов власти пока не замахиваются, хотя единичные успешные примеры в области есть и помимо Трехгорки. В Химках на фасадах, выходящих на центральную улицу, изображены портреты местных жителей - участников Великой Отечественной войны. В Домодедове в микрорайоне Авиационный на многоэтажке красуется портрет советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева - автора легендарного сверхзвукового самолета Ту-144. И главный архитектор области не исключает того, что объектами следующих конкурсов граффити могут быть жилые дома. "Нужно только найти верный архитектурно-художественный подход", - говорит Александра Кузьмина.