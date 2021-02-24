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24.02.2021 22:05
Рубрика: Экономика

Сыр, сэр!

Отведать продукцию сырного кластера получится уже в этом году
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8391)
Первую пробную партию сыра из строящегося в Дмитровском округе Подмосковья кластера "Сырная долина" можно будет отведать уже в декабре этого года. "А к концу 2022-го кластер заработает на полную мощь", - пообещал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, посетив стройплощадку с рабочим визитом.
Через пару лет Подмосковье надеется отвоевать у Алтайского края первое место по производству сыра. Фото: Александр Корольков/РГ Через пару лет Подмосковье надеется отвоевать у Алтайского края первое место по производству сыра. Фото: Александр Корольков/РГ
Через пару лет Подмосковье надеется отвоевать у Алтайского края первое место по производству сыра. Фото: Александр Корольков/РГ

Создать производственный кластер, который специализировался бы на сыроварении, подмосковные фермеры-сыровары попросили еще в 2017 году. Развивать отрасль отдельными мелкими предприятиями трудно - многие сорта сыра требуют времени на созревание, тот же пармезан должен належивать бока не меньше трех лет. И не абы где, а в помещении с определенной температурой и влажностью и чтобы с боков ничего не подпирало. У фермеров обычно нет таких помещений. Но их можно открыть на территории большого кластера и сдавать в аренду всем его резидентам. А еще в кластер прекрасно можно вписать предприятия по переработке молочной сыворотки - для сыроваров это побочный продукт, а производители косметики, например, готовы платить за него хорошие деньги. Словом, "Сырная долина" должна стать производственной зоной, способной снять с плеч сыроваров часть профессиональных проблем. На территории кластера откроют и лабораторию качества, которая будет проверять все компоненты сырного производства, начиная с молока. И у готового продукта будет свой знак качества, гарантирующий отсутствие сухого молока, пальмового масла, нежелательных пищевых добавок.

Фото: iStock
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Большая часть строительных работ в кластере завершена, на новом месте уже обустраиваются две компании-резидента. "Технологи завезли 60% сыроваренного оборудования и ждут не дождутся, когда смогут сварить первую опытную партию сыра", - говорит Воскресенский. В первой партии, конечно, будут сыры с коротким сроком созревания. Но в дальнейшем в "Сырной долине" можно будет освоить производство любого сорта сыра - хоть твердого выдержанного, хоть мягкого с плесенью или мытой коркой, хоть с любыми добавками.

Когда кластер выйдет на полную проектную мощность, здесь будут ежегодно производить 20 тысяч тонн сыра и более 14 тонн молочной сыворотки. И тогда пальму "сырного" первенства у Подмосковья уже никто не отнимет. "Сегодня по производству сыра мы находимся на втором месте в стране после Алтайского края. Чтобы его перегнать, не хватает порядка 6 тысяч тонн", - уточнил Воскресенский. К слову, сейчас областные производители в год варят чуть больше 60 тысяч тонн.

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