Под Курском из-за нетрезвого водителя столкнулись шесть машин

В городе Железногорс Курской области произошла массовая авария: шесть машин столкнулись на улице Энтузиастов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Как отметили в полиции, спровоцировал массовое ДТП водитель Hyundai Creta. По данным правоохранителей, он сел за руль пьяным, не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-21113. Эта машина столкнулась с ехавшим впереди ВАЗ-21070, который, в свою очередь, въехал в Opel Astra.

Уже эта иномарка "догнала" авто такой же модели, а она - врезалась в Toyota Camry. В результате все шесть машин оказались участниками ДТП.