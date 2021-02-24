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24.02.2021 16:29
Рубрика: Общество

Собянин открыл "Союзмульпарк" на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
Наряду с "Москвариумом", "Театром сказок", "Центром космонавтики и авиации" на ВДНХ появился еще один центр аттракционов, который наверняка станет притягательным для детей всей России - "Союзмультпарк". Этот мультимедийный центр, совместный проект старейшей анимационной студии страны, правительства Москвы и Минкультуры России, открыли 24 февраля мэр столицы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Разместился "Союзмульпарк" в недавно отреставрированном трехэтажном павильоне №7 "Семена". Его не просто отремонтировали, а оснастили современными системами кондиционирования, водо- и электроснабжения, а также лифтом, пандусами и подъемником для маломобильных граждан. И теперь здесь каждый ребенок, образно говоря, может заглянуть внутрь любимого мультика. Для этого в павильоне создано 18 мультимедийных аттракционов по мотивам лучших отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий 3D-анимации и других. Один из аттракционов так и называется: "Путешествие внутрь мультфильма". Два его больших вертикальных экрана и один напольный создают ощущение сказочного пространства, которое меняется, стоит ребенку сделать хотя бы шаг. В аттракционе "Комната с фонариком в руке", продиктованном мотивами сказки "Ежик в тумане", взрослые и дети могут помочь Ежику и Медвежонку найти друг друга.

Фото: iStock
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С героями мультиков можно сфотографироваться и даже поговорить. А еще можно принять участие в мастер- классах по созданию мультфильмов. Своими руками вылепить их будущих героев из пластилина, нарисовать, раскрасить и вырезать из бумаги. По прогнозу экспертов, новый мультимедийный центр на ВДНХ будут посещать порядка 100 тысяч детей и подростков. "Удивительный павильон, добрая сказка, которая будет развиваться и дальше. Скоро рядом появится музей шоколада, кинопанорама, детский парк. ВДНХ превращается в детский центр развлечений", - сказал, открывая "Союзмультпарк", Сергей Собянин.

Но анимация важна не только как умный детский аттракцион, это еще и большая и успешная отрасль экономики. По данным НИУ "Высшая школа экономики", в сфере кино и анимации в столице заняты 9 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, здесь работают 20 тысяч москвичей. До пандемии, в 2019 году, например, объем выручки столичной индустрии кино и анимации составил 187 миллиардов рублей. Поэтому столичные власти всячески поддерживают ее. В частности, киностудии "Союзмультфильм" присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка. Это позволяет ей на четверть снизить налоговую нагрузку по региональным налогам и активно заниматься своей комплексной модернизацией для использования современных технологий анимационного производства.

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