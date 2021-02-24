Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов

Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает пресс- служба мэра и правительства Москвы, номинальная стоимость облигаций составит одну тысячу рублей. Облигации могут быть выпущены на срок от одного года до 30 лет. Условия эмиссии и обращения облигаций городского займа подлежат государственной регистрации в Минфине России.

Решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций (виды, объемы, сроки размещения и обращения, ставки купонного дохода) будут приниматься правительством Москвы исходя из потребностей городского бюджета с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года, установленного законом города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов".

Эксперты считают, что привлечение займов в столице является экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру и тем самым заложить основу для будущего развития города. Москва имеет статус надежного заемщика. За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.

В настоящее время госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета). Поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета.