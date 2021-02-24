"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

"Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? - пишет мэр. - Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты".

"Союзмультпарк" - проект, реализованный киностудией "Союз­мульт­фильм" вместе с правительством Москвы и Минкультуры России.

Прежде всего, "Союзмультпарк" - это аттракцион для детишек, подчеркивает Собянин. Но в то же время он призван стать частью нечто большего. В парке будут проходить лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации, которые будут интересны подросткам и даже студентам.

А если посещение "Союзмультпарка" пробудит серьезный интерес к созданию волшебных миров, то обучение искусству мультипликации можно продолжить в детских технопарках "Калибр", "Кулибин ПРО", "Наукоград" или, например, в Школе креативных технологий "TUMO".

Мэр напоминает, что Москва за последние годы стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Наших "Машу и Медведя", "Фиксиков" и множество других суперпопулярных сериалов смотрят дети на всех континентах.

Поэтому правительство Москвы будет активно поддерживать развитие индустрии анимации, которая дает работу тысячам талантливых и успешных москвичей. Свои проекты они могут реализовать на базе московских технопарков, одним из которых недавно стала старейшая российская мультипликационная студия "Союзмультфильм".