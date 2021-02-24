"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

Новости

Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата 21:15
В московском метро задержан "пассажир с гранатой" 20:54
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 20:51
Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию 20:42
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов 20:24
На МКАД с эстакады упал мужчина 20:22
В московском метро мужчина угрожает взорвать гранату 20:19
Заходящий на посадку самолет ослепил работника Пулково 20:04
Ростех: Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2022 году 20:02
Источник: "Скопинский маньяк" выйдет на свободу спустя 17 лет заключения 19:40
Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова 19:38
Цены на нефть марки Brent превысили 67 долларов за баррель 19:18
Вирусолог спрогнозировал завершение пандемии COVID в начале 2022 года 18:56
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона 18:52
Швейцария с 1 марта начнет смягчать коронавирусные ограничения 18:41
Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза благодаря экономике пяти стран 18:38
Губернаторы вышли в ClubHouse и рассказали о своей работе 18:36
Питер Динклэйдж спродюсирует мультфильм по комиксу "Мы дали слово" 18:28
Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 19:53
Рубрика: Власть

"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

Текст: Любовь Проценко
На ВДНХ открылся "Союзмультпарк" - первый российский мультимедийный центр, посвященный лучшим отечественным мультфильмам. Этому событию мэр Москвы Сергей Собянин посвятил пост в своем персональном блоге.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Собянин открыл "Союзмульпарк" на ВДНХ

"Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? - пишет мэр. - Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты".

"Союзмультпарк" - проект, реализованный киностудией "Союз­мульт­фильм" вместе с правительством Москвы и Минкультуры России.

Прежде всего, "Союзмультпарк" - это аттракцион для детишек, подчеркивает Собянин. Но в то же время он призван стать частью нечто большего. В парке будут проходить лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации, которые будут интересны подросткам и даже студентам.

А если посещение "Союзмультпарка" пробудит серьезный интерес к созданию волшебных миров, то обучение искусству мультипликации можно продолжить в детских технопарках "Калибр", "Кулибин ПРО", "Наукоград" или, например, в Школе креативных технологий "TUMO".

Мэр напоминает, что Москва за последние годы стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Наших "Машу и Медведя", "Фиксиков" и множество других суперпопулярных сериалов смотрят дети на всех континентах.

Поэтому правительство Москвы будет активно поддерживать развитие индустрии анимации, которая дает работу тысячам талантливых и успешных москвичей. Свои проекты они могут реализовать на базе московских технопарков, одним из которых недавно стала старейшая российская мультипликационная студия "Союзмультфильм".

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится