В четверг на Москву обрушится снегопад и наступит оттепель

В четверг, 25 февраля, в столице ожидается неблагоприятная погода, выпасть сможет до 35 % месячной нормы осадков, а температура воздуха с -17 поднимется до плюсовых значений. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, слабый снег в среду усилится к вечеру, а в ночь на четверг и в первой половине дня 25 февраля выпадет до 13 мм осадков или около 35% месячной нормы. Ожидается, что затем в регион придет сильное потепление, воздух прогреется выше 0 отметки.

Резкая смена погоды будет способствовать образованию тумана. Видимость, по данным специалистов "Фобос" не превысит 100-500 метров, что может привести к сбоям в авиасообщении. В пятницу воздух сможет прогреться почти до +5 градусов.