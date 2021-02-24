В Калуге расширили льготы для самозанятых

24 февраля состоялось заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества.

Ранее в Положении были предусмотрены льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства: в первый год аренды вносилось 40% арендной платы, во второй год - 60%, в третий - 80%, в четвертый год аренды и далее - 100%. Принятые поправки распространяют аналогичные льготы на категорию самозанятых граждан. В декабре 2020 года в Калужской области было зарегистрировано порядка 10 тысяч самозанятых, почти половина из них - в Калуге.

Парламентарии согласовали проект мирового соглашения с ООО ФСК "Монолит-Калуга". В счет погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204. Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям "Калугаспецавтодор" и "Управление калужского троллейбуса".

Председатель молодежной палаты при городской думе города Калуги Сергей Шаров представил информацию о работе молодежной палаты в 2020 году. Членами молодежной палаты было организовано более 300 мероприятий, велась работа по вовлечению калужской молодежи в общественно-политическую жизнь города. Для калужских школьников члены палаты подготовили тематические уроки, классные часы, викторины и квесты. Особое внимание уделялось поддержке ветеранов, инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей. Вместе с волонтерами организации "Том Сойер Фест" члены молодежной палаты участвовали в работе по восстановлению освещения на улице Рылеева.

Также члены палаты приняли активное участие в работе волонтерского движения, оказывали помощь медикам, поздравляли с праздниками ветеранов, участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию и выборах различного уровня. Депутаты выразили благодарность членам молодежной палаты за плодотворную работу.

"Молодежной палатой проводилась системная и планомерная работа, достигнуты впечатляющие результаты, - отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Члены молодежной палаты могут служить примером целеустремленности и успешной самореализации".