В Калуге расширили льготы для самозанятых

Новости

Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра 17:26
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 17:23
Мошенник пытался получить кредит на сумму почти в 2 млн рублей 17:21
Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Киргизии 17:09
Путин получил приглашение в Киргизию 17:07
Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой 17:03
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 17:00
Исследование: Те, кто носит очки, в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 16:42
Путин указал провести в Петербурге конференцию глав прокуратур Европы 16:35
Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов 16:35
ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки 16:31
Памфилова сообщила о сокращении в РФ числа партий за два года в два раза 16:26
В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет 16:22
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 16:20
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса 16:19
"Яндекс" ответил на претензии ФАС 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 16:46

В Калуге расширили льготы для самозанятых

24 февраля состоялось заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Ранее в Положении были предусмотрены льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства: в первый год аренды вносилось 40% арендной платы, во второй год - 60%, в третий - 80%, в четвертый год аренды и далее - 100%. Принятые поправки распространяют аналогичные льготы на категорию самозанятых граждан. В декабре 2020 года в Калужской области было зарегистрировано порядка 10 тысяч самозанятых, почти половина из них - в Калуге.

Парламентарии согласовали проект мирового соглашения с ООО ФСК "Монолит-Калуга". В счет погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204. Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям "Калугаспецавтодор" и "Управление калужского троллейбуса".

Фото: Калужская городская дума
Калужские власти помогут многодетной семье

Председатель молодежной палаты при городской думе города Калуги Сергей Шаров представил информацию о работе молодежной палаты в 2020 году. Членами молодежной палаты было организовано более 300 мероприятий, велась работа по вовлечению калужской молодежи в общественно-политическую жизнь города. Для калужских школьников члены палаты подготовили тематические уроки, классные часы, викторины и квесты. Особое внимание уделялось поддержке ветеранов, инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей. Вместе с волонтерами организации "Том Сойер Фест" члены молодежной палаты участвовали в работе по восстановлению освещения на улице Рылеева.

Также члены палаты приняли активное участие в работе волонтерского движения, оказывали помощь медикам, поздравляли с праздниками ветеранов, участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию и выборах различного уровня. Депутаты выразили благодарность членам молодежной палаты за плодотворную работу.

"Молодежной палатой проводилась системная и планомерная работа, достигнуты впечатляющие результаты, - отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Члены молодежной палаты могут служить примером целеустремленности и успешной самореализации".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей