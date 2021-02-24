В Курской области началась обкатка 240-тонного БЕЛАЗа

На железнорудном карьере Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева в Курской области России собран и приступил к обкатке четвертый на комбинате самосвал серии БЕЛАЗ-7531, способный за один рейс перевезти 240 тонн горной породы, об этом сообщила пресс-служба компании БЕЛАЗ.

Специалисты Михайловского горно-обогатительного комбината отмечают исключительную работоспособность новой техники.

"По сравнению с 220-тонниками новый БЕЛАЗ перевозит за смену на 600 тонн больше, а за месяц - на 30 тысяч тонн. В дополнение к самосвалам приобретены экскаваторы с объемом ковша 18-20 кубических метров, что обеспечивает оптимальное соотношение кузова машины и ковша экскаватора", - сообщили на российском предприятии.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7531 экономичны по расходу топлива, уверенно преодолевают подъемы и устойчивы на дороге, оставаясь при этом простыми в управлении и обслуживании.

Бортовой компьютер контролирует все параметры работы 240-тонника, а высокотехнологичная начинка карьерника серьезно облегчает сложный и ответственный труд операторов "БЕЛАЗов". Помимо камер видеообзора, современных систем управления и безопасности на машине внедрен пилотный проект - система "Антисон". Она пристально следит за мимикой, движением глаз, поворотами головы белазиста и при появлении признаков усталости или сонливости подает звуковой сигнал. Для ночных смен это особенно актуально.

Белорусское предприятие БЕЛАЗ сотрудничает с Михайловским ГОКом уже почти 60 лет. Два первых в "гараже" МГОКа 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 пополнили комбинат в августе 2020 года, получив имена почетных ветеранов предприятия.