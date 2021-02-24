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Рубрика: Экономика

Господа оформители

В МФЦ можно оформить права на недвижимость, находящуюся в другом регионе
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8391)
Если вы стали счастливым обладателем дома, дачи, гаража или прочей недвижимости, расположенной в другом регионе, для оформления их в собственность вовсе не нужно выезжать из Подмосковья. Многофункциональные центры области дали посетителям возможность дистанционного оформления.

"Мы расширили возможности подмосковных МФЦ, чтобы сделать оформление прав на недвижимость еще удобнее для граждан. Теперь зарегистрировать право собственности и поставить недвижимость на кадастровый учет можно в 30 наших многофункциональных центрах", - сообщил в среду министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Раньше, напомнил чиновник, для получения этой услуги нужно было обращаться в Росреестр, кадастровую палату области или в МФЦ того региона, где находится недвижимость. К слову, именно подобные услуги уже несколько лет держат пальму первенства по популярности среди всех госуслуг.

Фото: РИА Новости
В МФЦ можно будет сдавать биометрию для получения электронных услуг

Список центров, где можно начать оформление, опубликован на сайте ведомства Рымара. Всего, напомним, в Подмосковье работают 126 офисов и 231 территориально обособленное подразделение МФЦ. Власти постарались сделать так, чтобы в каждом крупном муниципалитете был хотя бы один офис, оказывающий новую услугу. Чтобы ее получить, нужно предварительно записаться на региональном портале госуслуг. Место регистрации нового собственника при этом никакой роли не играет. То есть независимо от того, в каком регионе зарегистрирован посетитель МФЦ, услуга ему будет оказана.

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