В московском метро мужчина угрожает взорвать гранату

На станции московского метро "Славянский бульвар" мужчина угрожает взорвать гранату, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас мужчина находится на платформе, с ним ведут переговоры сотрудники полиции. Мужчина утверждает, что у него с собой боевая граната. Подробности уточняются.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, поезда проходят станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии без остановки. Входы и выходы закрыты. Москвичам рекомендуют пользоваться МЦД и другими видами транспорта.