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24.02.2021 21:28
Рубрика: Культура

В Москве откроется Музей истории литературы XX века

Текст: Наталья Лебедева
В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре 15 марта открывается новый отдел - Музей истории литературы XX века, который обещает удивить посетителей интерактивным форматом и открыть несправедливо забытые имена прошлого столетия.

"Литмузей - это не тот музей, который открывает выставки-блокбастеры, зато он делает огромную и важную работу для все русской литературы и русской словесности. А его новый филиал - это попытка описать литературу ХХ столетия как историю еще не завершенного, не прожитого, не осмысленного до конца прошлого", - рассказывает о новом проекте статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Дмитрий Бак добавил, что история литературы XX века не прожита до конца, ее дважды переписывали: первый раз в 20-е годы прошлого века, а потом еще раз в 80-е.

"Мы сможем полностью взглянуть на литературу XX века, когда увидим рядом "Как закалялась сталь" Николая Островского и "Лолиту" Михаила Булгакова", - отметил он.

Новый музей будет сильно отличаться от традиционных домов-музеев и музеев-квартир, которые обычно рассказывают о жизни и творчестве какого-то одного писателя. По словам Дмитрия Бака, героем музея на Зубовском станет вся русская литература прошлого столетия, со всеми ее парадоксами и противоречиями. Посетителям представят динамичную музейную экспозицию, призванную воссоздать достоверную историю русской литературы "советского времени".

Здесь будут представлены уникальные музейные реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб. Среди них Андрей Платонов и Михаил Булгаков, Алексей Ремизов и Марина Цветаева.

Фото: Лев Иванов / РИА Новости
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Первая экспозиция нового музея - "Улица Мандельштама: Осип и Надежда" - состоит из трех частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900-1930-х годов. Специально для выставки отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые. Это совместный проект ГМИРЛИ имени В.И. Даля и Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ.

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