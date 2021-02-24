В столичном метро задержали несовершеннолетнего грабителя и его подельника

На станции "Площадь Ильича" Калининской линии Московского метрополитена после совершения грабежа полицейскими был задержан 14-летний подросток, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Потерпевшая 45-летняя жительница столицы, у которой несовершеннолетний в вагоне электропоезда вырвал из рук мобильный телефон стоимостью десять тысяч рублей, сообщила, что вместе с ним находился еще один молодой человек. После этого там же, на платформе станции, сотрудники полиции задержали еще одного фигуранта - 19-летнего жителя Московской области.

Дознаватели установили, что молодой человек путем уговоров и обмана, ссылаясь на якобы не привлечение к уголовной ответственности, вовлек несовершеннолетнего в совершение грабежа. При этом чужим телефоном задержанный планировал распорядиться по своему усмотрению. Похищенное возращено законной владелице.

Против 19-летнего молодого человека органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Против 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.