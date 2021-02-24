В Воронеже УК бросила многоквартирный жилой дом

Квитанции от УК перестали приходить жильцам многоэтажки на улице Артамонова, 4а, в Воронеже. Люди несколько месяцев пытались выяснить, что происходит, и поняли, что 220-квартирный дом попросту брошен.

История получила огласку после того, как жители обратились с жалобой в отделение Общероссийского народного фронта. Они рассказали, что передали свой дом в управление ООО УК "Уютный город" пять лет назад. На первых порах компания вызывала у них доверие.

- В подвале установили общий счетчик на тепло. За счет целевого сбора провели межевание территории, огородили двор и установили автоматические ворота, чтобы посторонние не парковались, - отметила одна из активисток Ольга Застрожнова. - Но запала хватило максимум на год. Автоматика на воротах быстро вышла из строя. Несколько месяцев обещали ее починить, а потом о проблеме забыли. Все, что делалось в подъездах, полностью легло на наши плечи.

Когда люди случайно оказались в подвале во время аварийного ремонта, то обнаружили ржавые трубы с резиновыми хомутами, протечки, лужи нечистот. Сняли все это на видео.

- Дальнейшее развитие событий стало, можно сказать, исключительным для Воронежа: управляющая компания пропала. С ней невозможно было связаться по телефону, а по указанным в платежных документах и на сайте адресам жили посторонние люди, - продолжил руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов. - В феврале 2020 года дом остался без электрика и слесарей. Отказалась выполнять заявки аварийная служба, поскольку УК не продлила с ней договор. Жильцы не могли получить справки для оформления льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг.

С компанией невозможно было связаться по телефону, а по указанным на сайте адресам жили посторонние люди

Осенью перестали приходить и квитанции от "Уютного города" - за содержание и текущий ремонт жилья, а также вывоз ТКО. С поставщиками воды, тепла и прочих ресурсов у людей были прямые договоры.

Ранее фирма размещала объявления онлайн, на странице ug.reformagkh.ru. Сейчас эта страница недоступна, но в конце прошлого года жильцы прочли там, что с 1 декабря 2020 года УК прекращает обслуживать их дом. Между тем в государственной информационной системе ГИС ЖКХ и в реестре лицензий жилинспекции она по-прежнему числится в качестве управляющей организации.

- Как правило, в Воронеже управляющие компании конкурируют за право обслуживать большие дома. Здесь же 220 семей оказались брошенными, - резюмировал Панов. - Дважды встречались с жителями, приняли участие в общем собрании. Постараемся, чтобы здесь появилась достойная управляющая компания, которая будет ухаживать за домом, приведет в порядок коммуникации. Тем более на Артамонова, 4а, до 2022 года должны сделать капитальный ремонт. Мы обратились в администрацию Воронежа и региональную жилищную инспекцию с просьбой оперативно включиться в решение проблемы. Также попросили прокуратуру дать правовую оценку действиям УК и ее руководства.

В Госжилинспекции Воронежской области (ГЖИ) сообщили, что жильцы дома № 4а на улице Артамонова выбрали управляющей организацией УК "Уютный город" в январе 2016 года. В марте 2017-го сведения были внесены в реестр лицензий. До сих пор фирма не обращалась в ГЖИ с заявлением о прекращении управления - а значит, должна этим управлением заниматься. На днях в доме прошла внеплановая проверка.

Кроме того, ГЖИ передала информацию о том, что адрес госрегистрации "Уютного города", возможно, не совпадает с его фактическим местонахождением, в налоговую инспекцию. Если сигнал подтвердится, организацию могут исключить из единого госреестра юрлиц.

- По информации, имеющейся в нашем распоряжении, один из собственников жилья в доме № 4а инициировал проведение общего собрания по вопросу выбора управляющей организации ООО УК "Антарес", что позволит решить вопрос об управлении в соответствии с действующим законодательством, - добавили в Государственной жилищной инспекции Воронежской области.

В администрации Воронежа "РГ" пояснили, что в данной ситуации вмешательство мэрии пока не требуется. Если в процессе выбора новой управляющей организации людям понадобится помощь, в управе района и управлении ЖКХ им готовы помочь.

Комментарий

Игорь Алексеев, главный специалист управления информации администрации городского округа город Воронеж:

- Прежде чем по какой-либо причине прекратить обслуживание дома, УК должна за два месяца уведомить жителей. Это можно делать под подпись или заказным письмом, то есть таким образом, чтобы в случае чего факт получения уведомления можно было доказать в суде. Далее жители должны провести общее собрание и выбрать другую управляющую организацию. В противном случае УК будет определена по конкурсу, который объявляет администрация города. Если управляющая организация перестает обслуживать дом без надлежащего уведомления, жильцам следует обращаться в Госжилинспекцию и прокуратуру.