В Воронеже впервые испытали агрегат ракеты-носителя "Союз-5"

Воронежский центр ракетного двигателестроения провел первое огневое испытание камеры двигателя РД0124МС. Он предназначен для работы во второй ступени ракеты-носителя "Союз-5". Тест продолжался 50 секунд при номинальном режиме тяги, испытания признаны успешными.

- Испытание ознаменовало начало наземной огневой отработки двигателя и его агрегатов. С первой попытки мы получили положительный результат и достигли намеченных целей по отработке камеры, - приводит пресс-служба НПО "Энергомаш" слова директора КБХА Сергея Ковалева.

В течение ближайших месяцев состоятся еще несколько огневых пусков. Параллельно готовятся доводочные испытания двигателя в сборе и огневые стендовые испытания в составе блока второй ступени ракеты.

Ракетный двигатель РД0124МС работает на жидком кислороде и нафтиле, развивая в пустоте тягу до 60 тонн. Агрегат состоит из двух блоков на общей раме. В состав каждого блока входят две камеры сгорания, способные качаться в двух плоскостях. Также двигатель .способен работать при отключении одного из блоков.