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24.02.2021 08:38
Рубрика: Экономика

Вклад Москвы в несырьевой неэнергетический экспорт РФ достиг 24,7%

Текст: Любовь Проценко

В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов. В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Беларусь, Китай, Германия и Япония. Хорошую динамику показал медицинский и фармацевтический экспорт - по сравнению с 2019 годом поставки в этом сегменте увеличились на 39 процентов. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что среди главных торговых партнеров Москвы - Казахстан (с объемом экспорта 2,65 миллиарда долларов), США (2,48 миллиарда долларов), Беларусь (2,40 миллиарда долларов) и Китай (2,27 миллиарда долларов). Вошли в число ключевых импортеров Германия (объем экспорта увеличился на 11,1 процента и достиг 1,23 миллиарда долларов), Гонконг (поставки увеличились практически в три раза, их сумма составила 1,22 миллиарда долларов) и Япония (рост экспорта составил 12,9 процента и достиг 1,12 миллиарда долларов).

Российский несырьевой экспорт поставил рекорд в 2020 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил:

"Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в последние годы стабильно растет. В 2019 году этот показатель составлял 30,42 миллиарда долларов, что на 25,1 процента превышает показатели 2018 года. По итогам 2020 года в структуре несырьевого неэнергетического экспорта промышленный экспорт Москвы вырос на 30,9 процента и составил 36,05 миллиарда долларов, а объем экспорта продукции АПК - на 31,8 процента и составил 3,8 миллиарда долларов".

Что же поставляет российская столица за рубеж? Многое. Механическое оборудование, технику и компьютеры, автотехнику, продукцию химических предприятий, а также различную коммуникационную аппаратуру.

"В прошлом году в пятерке наиболее востребованных промышленных товаров появились полиэтилен и полипропилен - поставки выросли на 439,1 процента и 191,8 процента соответственно. Лидером в товарной структуре остаются механическое оборудование и техника: экспорт составил в 2020 году 2,27 миллиарда долларов. Главным покупателем столичной механики стал Китай - на его долю пришлась почти треть экспорта этой продукции на сумму 740 миллионов долларов", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Любят за рубежом московский шоколад и кондитерские изделия, включая хлеб, корма для животных, а также продукты на основе муки и молока. Главные торговые партнеры в сфере аграрной промышленности - это страны СНГ и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Турция и Китай).

Почти все лидирующие отрасли в структуре экспорта АПК Москвы в 2020 году показали рост. Так, например, экспорт пищевой и перерабатывающей отрасли вырос на 10,4 процента, а мясной и молочной - на 19 процентов.

Финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы в прошлом году увеличилась в семь раз. Если в 2019 году она составила 70 миллионов рублей, то в 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на общую сумму около 500 миллионов рублей.

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