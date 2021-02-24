Новости

Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
Путин утвердил штрафы за цензуру в интернете 12:10
Ученые предупредили об опасности для швейцарских АЭС из-за наводнения 12:08
Путин уточнил уголовную ответственность руководителей "дочек" госкомпаний 12:05
Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 29% 11:58
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников 11:54
В Башкирии сбивший насмерть ребенка пьяный водитель получил 7 лет тюрьмы 11:53
В четверг на Москву обрушится снегопад и наступит оттепель 11:53
Главу ярославской верфи обвинили в контрабанде военной техники 11:52
Эксперт рассказал, как наладить ночной сон 11:46
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ Москвы 11:46
Минфин прокомментировал рост госдолга на 5,4 трлн руб. в 2020 году 11:43
Путин подписал закон о порядке доплат родителям инвалидов с детства 11:43
Оперштаб: Еще 1719 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ 11:39
Бастрыкин поставил на контроль два резонансных преступления 11:35
Подозреваемый в убийстве на западе столицы отправлен под стражу 11:29
Швецию заинтересовала вакцина "Спутник V" 11:28
В столичном метро задержали несовершеннолетнего грабителя и его подельника 11:15
Ученые нашли в Сибири следы первой в истории пандемии чумы 11:10
Названы округа Москвы, где квартиры покупают быстрее всего 11:09
В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе 11:09
Жителя Кубани оштрафовали за экстремистские тату и нацистские символы 11:08
Forbes рассказал о новой 145-метровой яхте Абрамовича 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 11:46
Рубрика: Общество

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ Москвы

Текст: Любовь Проценко
В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух в торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что горожанам очень удобно обращаться за прививкой от коронавируса именно к выездным бригадам, которые работают в популярных локациях столицы. Особенно высокий спрос мы видим в торговых центрах "Columbus" и "Калейдоскоп", поэтому работу этих точек мы решили продлить. Получить первый компонент вакцины в них можно будет до 27 февраля. Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский"", - рассказала вице-мэр.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Чем различаются три российские вакцины от COVID-19

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Columbus", "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный" и "Калужский".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы выездных бригад опубликован на сайте.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 83 соглашения с частными медорганизациями, 68 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"