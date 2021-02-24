Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух ТЦ Москвы

В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух в торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что горожанам очень удобно обращаться за прививкой от коронавируса именно к выездным бригадам, которые работают в популярных локациях столицы. Особенно высокий спрос мы видим в торговых центрах "Columbus" и "Калейдоскоп", поэтому работу этих точек мы решили продлить. Получить первый компонент вакцины в них можно будет до 27 февраля. Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский"", - рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Columbus", "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный" и "Калужский".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы выездных бригад опубликован на сайте.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 83 соглашения с частными медорганизациями, 68 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.