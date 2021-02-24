За последний год штаты подмосковных сельских амбулаторий пополнились на 188 человек. На работу вышли 168 земских врачей и 20 фельдшеров.

"Первичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям больших городов, но и тем, кто проживает в деревнях и селах. У нас уже не первый год действует программа "Земский доктор", направленная на поддержку медицинских кадров, которые приходят работать в сельскую местность", - отмечает министр здравоохранения области Светлана Стригункова. Она напоминает, что по этой программе врачам предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона, а фельшерам - в размере 500 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Те, кто приходят на работу в новые фельшерско-акушерские пункты, получают еще и служебное жилье - все ФАПы сегодня строятся с квартирами для медперсонала.

Современный ФАП представляет собой одноэтажное здание с двумя отдельными входами. Один из них ведет на медицинскую половину, где имеются кабинет для врача, процедурный кабинет с оборудованием для хранения лекарств, помещение для приезжающих узких специалистов с возможностью подключения передвижной аппаратуры любой сложности и даже койка дневного стационара для тех, кому нужно прийти в себя после укола или других медицинских процедур. Другой вход ведет в квартиру фельдшера. Очень удобно - медицинcкая помощь в таком ФАПе доступна круглосуточно.