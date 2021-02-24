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Рубрика: Общество

Учебное загляденье

Зачем в области объединяют сильные школы со слабыми
Текст: Ирина Романова
Школы и детские сады в Подмосковье продолжат объединять, создавая образовательные комплексы. В этом году их планируется открыть 636. Как сделать процесс максимально удобным для всех, обсудили в Мособлдуме.

Строго говоря, первый образовательный комплекс в области появился еще в 2000 году. Тогда к педагогическому колледжу в Орехово-Зуеве в виде эксперимента присоединили школу и детский сад, решив таким образом для будущих педагогов вопрос с практическими занятиями. "Законодательной базы на тот момент не было, но мы уже понимали, что в этом замысле есть плюсы", - вспоминает депутат Госдумы Лидия Антонова, возглавлявшая на тот момент министерство образования Подмосковья. Однако дальше эксперимента тогда не пошли.

Фото: photoxpress
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За эти годы хороший опыт в укрупнении образовательных учреждений набрала Москва, любезно предложившая поделиться самыми удачными практиками. Тем не менее в области этот процесс идет не слишком легко. "Много вопросов и от учителей, и от родителей. Не все понимают, как это будет происходить, видят определенные риски", - говорит председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов. Учителя опасаются массовых сокращений, родителей беспокоит, что в большом комплексе начнет хромать качество образования. Между тем в учебных заведениях есть проблемы, которые без укрупнения никак не решить. "У нас очень много маленьких сельских школ - и, как показывает практика, результаты ОГЭ и ЕГЭ в них зачастую ниже средних. Хотя, казалось бы, в маленькой школе проще подходить индивидуально к каждому ученику, но, когда один учитель вынужден вести несколько предметов, индивидуализация, напротив, страдает",- объясняет первый замминистра образования области Елена Михайлова. Кроме того, малокомплектные учебные заведения обходятся бюджету слишком дорого. Михайлова привела данные: школы, где больше 500 учеников, имеют финансирование 62,1 тысячи рублей на одного ребенка. В малокомплектных школах эта сумма автоматически возрастает до 204,9 тысячи. Получается, что при больших затратах малокомплектникам достается меньше знаний.

В прошлом году в 20 муниципалитетах области уже появились 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов. "Теперь у нас в школе 44 класса, где учатся 1166 детей, и 25 детсадовских групп на 531 воспитанника. Главное, что получили дети при объединении, - это профильное образование, возможность выбора. У нас появился второй иностранный язык - английский, испанский или немецкий на выбор. Работает первый в округе кадетский класс. Именно после укрупнения мы впервые перешли в "зеленую зону" областного рейтинга школ", - поделился результатами директор Коломенского образовательного комплекса Дмитрий Ушаков.

Как показывает практика, результаты ОГЭ и ЕГЭ в маленьких школах зачастую хуже

Объединять учебные заведения планируется так, чтобы слабые входили в состав сильных. Но при этом расстояние между объектами одного комплекса не должно превышать 20 километров. Полностью процесс объединения должен завершиться к 2030 году.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Рыбникова
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