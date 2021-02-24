Белорусский картофель высадят в питомниках Приморья

Восемь сортов картофеля из Беларуси высадят в питомниках Приморья. После агроэкологических испытаний лучшие сорта будут доступны для сельхозпроизводителей края, сообщается на сайте правительства Приморского края.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, в апреле планируется поставка от научных учреждений Республики Беларусь 800 килограммов семян ранних и поздних сортов картофеля "Палац", "Першацвет", "Карсан", "Лель", "Гарантия", "Рубин", "Крок" и "Нара".

"Белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний наиболее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств края", - подчеркнул Андрей Бронц.

Как отмечают в правительстве Приморского края, в регионе также внедряют сорта других сельскохозяйственных культур из Беларуси. Так, в прошлом году было посеяно более 1,5 тысяч гектаров сои "Волма".

В этом году в Приморском крае планируется засеять более 500 тысяч гектаров различными сельскохозяйственными культурами. Аграрии уже готовятся к весенне-полевым работам: подготавливают технику, закупают семена и минеральные удобрения.