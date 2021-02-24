Михаила Готовцева в Якутии называют дважды героем - звание Герой Труда России ему было присвоено в 2014 году, когда он уже был полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Считается, что доить коров - женское дело. А в Якутии в 80-е годы прошлого столетия тон стали задавать парни. Несколько человек поставили цель надаивать не менее пяти тонн молока от каждой коровы. И одним из закоперщиков этого движения был старший дояр комсомольско-молодежной фермы "Мечта" совхоза имени Героя Егорова Михаил Готовцев. Он пошел своим путем. Не просто ухаживал за буренками, но и занялся селекцией. Вскоре выращенных им животных класса элита-рекорд стали включать в Государственную племенную книгу республики. Его рекордистки на самом крайнем Севере давали по 6700 литров молока в год! Сравнивать не с чем. Севернее Якутии молочный скот нигде в мире не разводят.

После развала совхозов Михаил Готовцев открыл свое фермерское хозяйство. Сейчас вместе с ним там трудятся его племянники.

- Молодым с детства надо прививать любовь к труду. В последние годы у нас в стране с трудовым воспитанием не очень ладно. Разве дело, что даже на уроках труда дети занимаются теориями? Дома ли, в школе надо учить их работать, - считает Михаил Николаевич.