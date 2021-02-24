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24.02.2021 06:16
Рубрика: Происшествия

Извержение Ключевского вулкана может навредить экологии Камчатки

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае усиливается извержение Ключевского вулкана. Два лавовых потока, протяженностью около километра, изливаются из трещин на северо-западном склоне. Из-за этого начал таять ледник Эрмана, что может привести к движению грязекаменных потоков.

Фото: Владимир Иванов/РИА Новости
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, существует серьезная опасность нарушения экологического равновесия в реке Камчатке и Тихом океане.

"Попадание грязекаменных потоков в реку может на некоторое время существенно увеличить загрязненность воды, изменить ее химический состав. И в последующем загрязнение может достичь океана и повлиять на состав океанической воды в районе Усть-Камчатска в преддверии нереста лососей", - объяснил ученый.

По его словам, для близлежащих населенных пунктов потоки угрозы не представляют, но могут быть очень опасными для охотников и туристов.

Для уточнения картины извержения и более детального прогнозирования событий, в район исполина отправится отряд вулканологов.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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