Извержение Ключевского вулкана может навредить экологии Камчатки

В Камчатском крае усиливается извержение Ключевского вулкана. Два лавовых потока, протяженностью около километра, изливаются из трещин на северо-западном склоне. Из-за этого начал таять ледник Эрмана, что может привести к движению грязекаменных потоков.

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, существует серьезная опасность нарушения экологического равновесия в реке Камчатке и Тихом океане.

"Попадание грязекаменных потоков в реку может на некоторое время существенно увеличить загрязненность воды, изменить ее химический состав. И в последующем загрязнение может достичь океана и повлиять на состав океанической воды в районе Усть-Камчатска в преддверии нереста лососей", - объяснил ученый.

По его словам, для близлежащих населенных пунктов потоки угрозы не представляют, но могут быть очень опасными для охотников и туристов.

Для уточнения картины извержения и более детального прогнозирования событий, в район исполина отправится отряд вулканологов.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.