Как жителю Дальнего Востока слетать в Москву со скидкой

Улететь в Москву и обратно по специальному тарифу с этого года могут все жители Дальнего Востока, зарегистрированные на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Нужно только выбрать авиакомпанию, которая выполняет субсидируемые рейсы.

Субсидии, то есть доплату авиакомпаниям, выделяет правительство России. В этом году на дополнительное финансирование программы направят 10,8 млрд рублей. За счет этих средств билеты по специальному тарифу раза в три дешевле обычной стоимости. Раньше специальными тарифами пользовались только отдельные категории дальневосточников, например, это молодежь до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также инвалиды, сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Отбор авиакомпаний, которые получат субсидии, уже провела Росавиация. Итак, выполнять субсидируемые рейсы на Дальний Восток будут шесть авиакомпаний. Это "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Якутия" и "АЛРОСА". С ними будут заключены соглашения о предоставлении субсидий по определенным маршрутам. То есть продавать билеты со скидкой они станут по определенным направлениям.

В частности, субсидируемые билеты у компании "Аэрофлот" можно купить по маршрутам Магадан - Москва - Магадан, Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Москва - Хабаровск, Владивосток - Москва - Владивосток и Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский.

В Москву из Анадыря и обратно по спецтарифам дальневосточников будет возить авиакомпания "ЮТэйр". Если же улететь в Москву нужно из Благовещенска, билет со скидкой стоит искать у "Уральских авиалиний", а из Мирного и Полярного - у компании "АЛРОСА". Кроме того, в Москву и обратно из Нерюнгри по спецтарифам будет летать авиакомпания "Якутия", а из Улан-Удэ - авиакомпания "Сибирь".

"Спрос на субсидируемые билеты огромный, они разлетаются как горячие пирожки", - говорит генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко. Это вполне объяснимо, поскольку билет по спецтарифу, например, из Владивостока стоит не 21 тысячу рублей, а всего 7 тысяч рублей, поясняет он.

Билет по спецтарифу, например, из Владивостока стоит не 21 тысячу рублей, а всего 7 тысяч, и они разлетаются как горячие пирожки

Приобрести субсидируемые авиабилеты можно на сайтах самих авиакомпаний, в их кассах или через интернет-агрегаторы. Но многим жителям Дальнего Востока, например, пенсионерам, удобнее покупать билеты в авиакассах. Здесь пассажира могут проконсультировать, какой рейс лучше выбрать. Недаром доля субсидируемых билетов в общем объеме продаж одного из крупных агентств на Дальнем Востоке составляет 60%, приводит пример Демиденко.

За дополнительные услуги агентство берет сбор в несколько сотен рублей, чтобы покрывать затраты на аренду помещений, зарплату кассиру, банковское обслуживание. Но комиссионные сборы часто не покрывают расходов агентств, так что сейчас количество касс сокращается. При этом большие авиакомпании имеют лишь несколько касс в больших городах. Нужно все же, чтобы у пассажира был выбор, где покупать билет - у агента, через интернет или в кассе авиакомпании, замечает Демиденко.