Корпорация "Туризм.РФ" профинансирует создание инфраструктуры на Дальнем Востоке

Созданная недавно корпорация "Туризм.РФ" будет участвовать в финансировании создания обеспечивающей инфраструктуры для развития туризма на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Инвесторы готовы вкладываться в крупные проекты на территории Дальнего Востока, но для их запуска нужно создание обеспечивающей инфраструктуры при участии государства, отметил Чернышенко в ходе пленарной сессии делового форума "Дальний Восток - зима открытий". "Предусмотрен широкий арсенал мер поддержки. Это прямое участие и финансирование корпорацией проектов туристической инфраструктуры, в том числе обеспечивающей", - сказал он. При этом для каждого проекта будет подбираться индивидуальный набор инструментов, пояснил вице-премьер.

Вести работу по продвижению туризма будут вести совместно корпорация "Туризм.РФ" и Ростуризм, отметил Чернышенко. По его словам, все инструменты и меры поддержки туристской отрасли будут включены в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В частности, для регионов предполагается разработать мастер-планы по продвижению туризма.

При создании схем территориального планирования госкорпорация будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. В качестве приоритетных субъектов для включения в мастер-план вице-премьер назвал Приморский, Камчатский края и Сахалинскую область.

Чернышенко также отметил, что работа по поддержке туризма, которую проводит на территории Камчатского края губернатор Владимир Солодов, уже приносит результаты. В регионе уже запускаются такие проекты, как всесезонный курорт "Три вулкана", строительство пятизвездочного отеля в Петропавловске-Камчатском, развиваются горнолыжные курорты.

Лучшие наработанные практики будут масштабированы в других регионах страны, подчеркнул Чернышенко.