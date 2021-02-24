Корпорация "Туризм.РФ" профинансирует создание инфраструктуры на Дальнем Востоке

Новости

Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ 10:40
В Новосибирске осудили почтальонку, похитившую деньги ветеранов 10:39
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет 10:24
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% 10:22
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха 10:12
В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка 10:07
В Тольятти после пожара на складе нашли тело ребенка 10:06
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию 10:05
Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза 10:03
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 09:52
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России 09:50
Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу 09:49
В Подмосковье при пожаре погиб отец с двумя детьми 09:39
В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания 09:37
В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" 09:33
Названы самые комфортные для жизни города России 09:31
Собака британского премьера Джонсона испортила ценные вещи в резиденции 09:21
В среду москвичей ожидают аномально высокое давление и мороз 09:20
Экс-премьер Японии призвал не политизировать вопрос закупки вакцин 09:18
На Сахалине завели дело из-за избиения воспитанницы интерната 09:18
В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 10:28
Рубрика: Экономика

Корпорация "Туризм.РФ" профинансирует создание инфраструктуры на Дальнем Востоке

Текст: Евгений Гайва
Созданная недавно корпорация "Туризм.РФ" будет участвовать в финансировании создания обеспечивающей инфраструктуры для развития туризма на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Инвесторы готовы вкладываться в крупные проекты на территории Дальнего Востока, но для их запуска нужно создание обеспечивающей инфраструктуры при участии государства, отметил Чернышенко в ходе пленарной сессии делового форума "Дальний Восток - зима открытий". "Предусмотрен широкий арсенал мер поддержки. Это прямое участие и финансирование корпорацией проектов туристической инфраструктуры, в том числе обеспечивающей", - сказал он. При этом для каждого проекта будет подбираться индивидуальный набор инструментов, пояснил вице-премьер.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
На Дальнем Востоке запустят комплексные проекты по развитию туризма

Вести работу по продвижению туризма будут вести совместно корпорация "Туризм.РФ" и Ростуризм, отметил Чернышенко. По его словам, все инструменты и меры поддержки туристской отрасли будут включены в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В частности, для регионов предполагается разработать мастер-планы по продвижению туризма.

При создании схем территориального планирования госкорпорация будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. В качестве приоритетных субъектов для включения в мастер-план вице-премьер назвал Приморский, Камчатский края и Сахалинскую область.

Чернышенко также отметил, что работа по поддержке туризма, которую проводит на территории Камчатского края губернатор Владимир Солодов, уже приносит результаты. В регионе уже запускаются такие проекты, как всесезонный курорт "Три вулкана", строительство пятизвездочного отеля в Петропавловске-Камчатском, развиваются горнолыжные курорты.

Лучшие наработанные практики будут масштабированы в других регионах страны, подчеркнул Чернышенко.

В регионах Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками