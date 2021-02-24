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24.02.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

На Чукотке двух полицейских заподозрили в избиении мужчины

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе завели уголовное дело на двух сотрудников полиции о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Фото: РИА Новости
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По предварительной информации, 19 февраля правоохранители проверяли информацию о том, что 36-летний мужчина незаконно продавал алкоголь в селе Рыткучи Чаунского района. Полицейские избили его с помощью спецсредств, причинив множественные телесные повреждения.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что противозаконным действиям потерпевшего по факту продажи реализации алкогольной продукции также дадут юридическую оценку.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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