На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов

Спортивный центр для подготовки национальных сборных по зимним видам спорта может появиться на Камчатке. Проработать этот вопрос вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту.

Он подчеркнул, что край очень перспективный для создания сильного резерва нашей сборной в разных видах спорта. "Оттачивать там свое мастерство могут, например, горнолыжники", - сказал заместитель председателя правительства.

Чернышенко напомнил, что на Камчатке есть гора Морозная и горнолыжная база "Эдельвейс", где часто проходят соревнования, а сегодня рассматривается проведение "Кубка Дальнего Востока" по горнолыжному спорту. В рейтинге международной федерации FIS они классифицируются как континентальный кубок.

Подготовка российских сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 в Пекине сегодня также организована в Приморском крае и на Сахалине.