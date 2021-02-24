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24.02.2021 23:54
Рубрика: Спорт

На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов

Текст: Елена Манукиян

Спортивный центр для подготовки национальных сборных по зимним видам спорта может появиться на Камчатке. Проработать этот вопрос вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту.

Фото: Сергей Сайко/РГ
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Он подчеркнул, что край очень перспективный для создания сильного резерва нашей сборной в разных видах спорта. "Оттачивать там свое мастерство могут, например, горнолыжники", - сказал заместитель председателя правительства.

Чернышенко напомнил, что на Камчатке есть гора Морозная и горнолыжная база "Эдельвейс", где часто проходят соревнования, а сегодня рассматривается проведение "Кубка Дальнего Востока" по горнолыжному спорту. В рейтинге международной федерации FIS они классифицируются как континентальный кубок.

Подготовка российских сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 в Пекине сегодня также организована в Приморском крае и на Сахалине.

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