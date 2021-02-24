На Сахалине сгорела грибная ферма

В Тымовском районе Сахалинской области сгорела грибная ферма. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 05.37 местного времени.

Пожарные прибыли на место через семь минут. К этому моменту огнем было охвачено открытым 40 квадратных метров нежилого помещения.

"Пожар локализовали в 06.25, в настоящий момент идут работы по ликвидации последствий - разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении управления противопожарной службы Сахалинской области.

Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы девять огнеборцев и две единицы техники.