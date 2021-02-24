На Сахалине зенитно-ракетный комплекс "Триумф" встал на боевое дежурство

На Сахалине приступили к боевому дежурству по охране воздушных рубежей РФ расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Их готовность проверил командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Уже прошла тренировка по отражению авиаудара условного противника.

"Все в цели уничтожены учебными пусками ракет при входе в зону поражения", - говорится в сообщении.

ЗРК С-400 способен перехватывать почти все воздушные цели (кроме боевых блоков МБР) в радиусе 400 километров. Комплекс интегрируется в армейские и войсковые системы ПВО, с дополнительными модулями радиус его действия возрастает до 600 километров.