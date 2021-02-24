Почему я так и не увидел закат в зимней Бурятии

Солнце светит над столицей Бурятии 2797 часов в году. Поэтому Улан-Удэ официально признан Росгидрометом самым солнечным городом России. Узнав это перед отлетом, решаю - надо будет обязательно встретить закат на Байкале. При такой статистике не сделать это за несколько дней командировки, казалось бы, просто невозможно. Оказалось - действительно невозможно.

Земля универсальных людей

Когда-то нынешний Улан-Удэ называли Удинским острогом. Стоял он, как и сейчас, на месте, где река Уда впадает в Селенгу, а уже она несет свои воды в Байкал, до которого по прямой отсюда сотня километров. Как известно, в озеро впадают 336 рек и только одна Ангара из него вытекает.

- Бурятия кормит Байкал, основной сток воды идет с нашей стороны, - рассказывает гид и друг Эрдэни Дымчиков, натуральный бурят из племени Хори, успевший поработать и в администрации региона, и в общественных движениях, и тренером по риторике, и организатором мероприятий, и еще кем-то. - Поэтому у нас тут все очень строго с экологией. Зато из наших рек и из Байкала воду можно пить, ничего плохого с тобой не будет.

Эрдэни удивляется: по территории Бурятия почти равна Германии. Но там живут больше 80 млн человек, а здесь - меньше 1 млн, причем почти половина живут в Улан-Удэ. Говорит, если бы нам такую плотность населения, тоже было бы тесно и грязно. Оборотная сторона такой малолюдности - очень многим приходится совмещать сразу несколько профессий. Просто иначе на все рук не хватит.

Город Улан-Удэ знаменит памятником Ленину - самая большая голова Ильича весом в 41 тонну стоит, как и положено, на центральной площади. Отсюда до Байкала сотня километров. Любуюсь красивой подсветкой ледяных домиков на центральной площади и понимаю - сегодня закат над озером мне не увидеть.

Легкая дорога

Этой зимой, помимо регулярных рейсов, из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ запущены чартерные программы. Рейсы вылетают раз в неделю. В запуске программы принял активное участие Ростуризм.

- Мы вместе с турбизнесом и регионами запускаем очень интересные проекты, - объявила в Улан-Удэ глава Ростуризма Зарина Догузова. - Прошлым летом была первая чартерная программа в Бурятию. Теперь запустили зимнее продолжение. В перспективе чартеры должны летать сюда круглый год.

Горящую путевку с вылетом в ближайшую субботу можно поймать за 24 тысячи рублей за человека. Включены перелет, проживание, трансферы, экскурсии, завтраки и обеды во время некоторых экскурсий. Продолжительность - 8 дней, 7 ночей. Чартерная программа заявлена до конца марта.

Магическое над Селенгой

- Сюда не наступай, тут под снегом священная чаша, - предупреждает Эрдэни на верхушке холма над Селенгой.

- Что за чаша?

Эрдэни смахивает снег с камней и показывает два углубления: одно для воды, другое - для огня. Тут место силы и проведения шаманских ритуалов.

- А я думал, буряты - буддисты.

- Есть буддисты, есть шаманы. Я вот сам буддист, а тесть у меня - шаман. Нормально, нам религия все это позволяет.

Ждут нас в селе Тарбагатай. Здесь живут не буддисты и не шаманы, а старообрядцы. В селе есть храм этого канона, напротив него - небольшой музей. Местные наладились принимать туристов, устраивать для них традиционные угощения и всякие обряды, сохранившиеся через два с лишним века. Между прочим, культура и обычаи этой общины внесены в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.

Оставляем Тарбагатай и едем в Усть-Баргузин - на берег Байкала. Несколько лет назад здесь построили хорошую дорогу, катимся довольно быстро. Но и солнце садится - закат опять упущен.

Бесценные сосульки

По воде аки посуху - легко! Особенно если зимой и на Байкале. Лед - полтора метра, толстый и прочный. Прямо на машине подъезжаем по льду Чивыркуйского залива к маленькому острову Лысый. Его скалистые берега испещрены гротами и небольшими пещерками. Ходить по ним надо с большой осторожностью - все своды покрыты миллиардами сосулек самых разных форм и размеров, они - достояние Байкала и Бурятии. Красоты - невероятные.

На обратном пути застаем закат. Но он прячется за скалами Святого Носа. Выбегаю на лед, тороплюсь на юг, чтобы увидеть само солнце. Но за первым рядом скал возникает второй, еще более высокий, потом третий. А солнце опускается все ниже и ниже. И уже в густых сумерках бреду назад к машине - снова закат от меня ускользнул.

Шах и мат в шагай наадан

Назавтра еще оставались этнокомплекс "Степной кочевник" и Иволгинский дацан. Байкальская часть программы была закончена - заката над Великим морем мне в этот раз уже не увидеть. Отвлечься от этого ощущения не помог ни обряд Угтамжа, когда всех окуривали дымом горящего кизяка, ни азартная игра в шагай наадан - бурятские кости, ни рассказы о славных делах Агвана Доржиева, ни стрельба из монгольского лука. И только в Иволгинском дацане, среди мудрых лам и их святых дел пришло душевное облегчение. Там проводили ритуал Дугжууба. После службы в храме на просторной площади развели два костра. Большой был сигнальным - он должен был привлечь духа - властителя буддистского ада. А в другом - поменьше - сгорали все грехи и горести людей. Чтобы отправить их туда, каждый должен был провести сырым тестом или влажной салфеткой по лбу, губам и горлу и в области сердца. Считается, что это - самый лучший способ очищения души и тела, по крайней мере, в Бурятии.

И я провел кусочком сырого теста еще и по глазам. Чтобы с них спало заклятие и в следующий раз байкальский закат обязательно бы мне явился.

Трапеза

Главное блюдо Бурятии - это буузы. Такой род пельменей. Лучшие хозяйки, когда их лепят, делают сверху 33 защипа. Как их есть: положить на кусок хлеба, надкусить сбоку и подуть. Затем аккуратно выпить скопившийся бульон и только после этого можно приступать к тесту и мясу.

На самом деле буузы раньше назывались по-другому - "позы". Но кому-то показалось, что фраза "горячие бурятские позы" звучит слишком двусмысленно, и название изменили.