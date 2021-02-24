СК закончил расследование дела о подготовке теракта в техникуме на Сахалине

Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Прокуратура с работой следствия согласилась. В связи с опасностью преступления расследованием занимался центральный аппарат СК - Главное следственное управление.

Само расследование уголовного дела шло "по факту приготовления двумя несовершеннолетними жителями города Углегорска Сахалинской области к совершению террористического акта". Ребята намеревались взорвать местный техникум.

Список уголовных статей у обвиняемых очень серьезный - "приготовление к террористическому акту", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "публичное оправдание и пропаганда терроризма", "незаконное приобретение, хранение оружия, взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств".

В СК "РГ" рассказали, что в сентябре 2019 года двое 17-летних местных жителей разместили в интернете материалы, "публично призывающие к террористической деятельности, незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны к нему и взрывчатое вещество". Потом они изготовили три самодельных взрывных устройства "с целью совершения террористического акта в техникуме, расположенном в поселке Шахтерск Углегорского района Сахалинской области".

Однако злоумышленников вычислили, и совершить террористический акт они не смогли. Как объяснили в СК, "по независящим от них обстоятельствам", поскольку 23 марта 2020 года их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

Обвиняемых по ходатайству следствия суд отправил под стражу.