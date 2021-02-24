В Улан-Удэ угонщик на внедорожнике насмерть сбил двух подростков

Смертельное ДТП произошло 23 февраля в Улан-Удэ. Водитель Lexus RX 350, двигаясь на высокой скорости по улице Революции 1905 года, сбил двух 16-летних подростков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Парень и девушка переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Они скончались от полученных травм на месте происшествия. Мужчина, сбивший их, не остановился. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, он в темное время суток ехал без включенных фар и габаритных огней. После наезда он бросил машину на следующем перекрестке и попытался скрыться.

Предполагаемого виновника ДТП задержали. Им оказался 37-летний мужчина, который незадолго до ДТП угнал Lexus у своего родственника - сожителя сестры. Тот заявил об угоне несколькими часами ранее.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело (пункт "б", части 6 статьи 264 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия. У подозреваемого взяты анализы. Их результаты покажут, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.