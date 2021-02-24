Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Республики Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей.

Леонид Маркелов возглавлял регион с 2001 по 2017 год. В апреле 2017 года, через несколько дней после отставки по собственному желанию, его задержали. Чтение почти 400-страничного приговора по делу, собранному в 230 томов, началось еще 15 февраля. Обвинение требовало для Леонида Маркелова 17 лет колонии.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, Маркелов также лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и ордена Дружбы. Следственный комитет доказал, что учредитель птицефабрики "Акашевская" за содействие при получении господдержки передал главе республики более 235 миллионов рублей. Взятку оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия "Тепличное", принадлежавшего телеканалу "Регион 12". Владелец птицефабрики Николай Криваш смог сбежать и объявлен в международный розыск.

Вместе с Леонидом Маркеловым признаны виновными бывший первый замминистра сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева и бывший гендиректор телекомпании "Регион 12" Наталья Кожанова. Долгушева поедет на 3,5 года в колонию общего режима. Кожанова проведет за решеткой 8 лет и выплатит штраф в 235 275 000 рублей. СК пришел к выводу, что Кожанова управляла скрытыми активами Маркелова.

Сам Леонид Маркелов своей вины не признал.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Маркелов еще незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на примерно 9 миллионов рублей.

Следствие арестовало имущество Маркелова на два миллиарда рублей. Оно взыскано в доход государства. Это 120 дорогих квартир и офисных помещений в Москве и Марий Эл, 16 транспортных средств, свыше 950 предметов роскоши - золотые слитки, коллекционные монеты, картины и 15 элитных наручных часов. В доход государстве обращено и имущество компаний, которые следствие считает подконтрольными Татьяне Маркеловой.