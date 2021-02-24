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Рубрика: Общество

Внесем ясность

На вопросы читателей "Российской газеты" отвечают специалисты и чиновники
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 39(8390)
В редакцию филиала "Российской газеты" поступает много обращений от читателей. По мере подготовки компетентных комментариев к ним мы публикуем ответы экспертов, чиновников и должностных лиц.
По мнению сотрудников и студентов НГТУ, название «Ждановец» стало брендом, не несущим никакой идеологической нагрузки. Фото: правительство Нижегородской области По мнению сотрудников и студентов НГТУ, название «Ждановец» стало брендом, не несущим никакой идеологической нагрузки. Фото: правительство Нижегородской области
По мнению сотрудников и студентов НГТУ, название «Ждановец» стало брендом, не несущим никакой идеологической нагрузки. Фото: правительство Нижегородской области

Что в имени твоем

- Читая с женой книгу А.Н. Яковлева "Омут памяти", узнали, что к расстрелу деда жены имеет отношение А. А. Жданов. Даты расстрела и приезда в Оренбург А.А. Жданова совпадают. А через некоторое время увидели телевизионную передачу, в которой рассказывалось о лагере Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) "Ждановец". Я попытался пepeгoворить пo телефону с руководством вуза о позоре такого названия лагеря - не получилось. Письменный ответ удалось получить лишь после обращения в Минобрнауки РФ.

Дмитрий Николаевич Королев, город Павлово Нижегородской области.

Алексей Семашко, председатель профкома сотрудников НГТУ, Михаил Долгов, председатель профкома студентов НГТУ:
31 августа исполнилось 70 лет со дня смерти Жданова

- Для многих поколений выпускников, которые отдыхали в лагере в студенческие годы, принимали участие в его строительстве и благоустройстве, сохранение исторического устоявшегося названия лагеря - "Ждановец" - является данью традициям, которые поддерживаются в стенах НГТУ. Название "Ждановец" стало брендом, не несущим никакой идеологической нагрузки.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Исходя из сведений интернет-портала, древнерусское мирское имя Ждан было очень распространено. Этим именем родители награждали долгожданного, желанного ребенка. Имя Ждан и образованные от него фамилии являются одними из древнейших и самых распространенных на Руси.

Среди людей с такой фамилией было немало выдающихся личностей, оставивших значительный след в истории нашей страны, ее науке и искусстве. Среди них именитый химик-органик, член-корреспондент РАН и АН СССР Ю. А. Жданов; советский анатом и морфолог, академик АМН СССР Д. А. Жданов; вирусолог, академик АМН СССР В. М. Жданов; русский писатель и драматург Л. Г. Жданов.

В этой связи делать выводы о принадлежности наименования лагеря "Ждановец" к личности известного политического деятеля А. А. Жданова считаем неправильным. В связи с чем оснований для переименования не находим.

P.S.

В марте 2019 года, когда вуз готовился к 60-летию спортивно-оздоровительного лагеря "Ждановец", Дмитрий Николаевич получил письмо, подписанное ректором НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергеем Михайловичем Дмитриевым.

В нем, в частности, сказано, что в годы, когда создавался лагерь, "вуз носил название "Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова". Логично, что и база отдыха получила название "Ждановец". В 1992 году приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ Нижегородский политехнический институт получил статус технического университета и переименован в Нижегородский государственный технический университет, а имя А.А. Жданова из названия было исключено. Позднее вузу было присвоено имя его выпускника, выдающегося конструктора, создателя скоростных судов Ростислава Евгеньевича Алексеева. В те же годы была сделана попытка переименовать и студенческий лагерь политеха, но новое название "не прижилось".

Семеро по лавкам без права на жилье?

- С 9 октября 2008 года моя семья стоит на очереди на получение жилья. Проживаем и прописаны мы по адресу: Нижний Новгород, ул. Литературная, 20а, кв. 42. Квартира муниципальная (не приватизирована). Общая площадь 62,3 квадратного метра, жилая - 46,7.

Сейчас в моей семье девять человек - я, жена, шестеро сыновей и дочь. Кроме того, в квартире прописаны и проживают Владимир Дубровский (отец жены, ответственный квартиросъемщик), Татьяна Дубровская (мать жены) и Алексей Дубровский (брат жены). Мы живем дружными разными семьями.

Администрация Канавинского района недавно выяснила, что Татьяне Дубровской принадлежит на праве общей долевой собственности (1/2 доля в праве) жилое помещение по адресу: Нижегородская область, Бор, ул. Коммунистическая, д. 13, кв. 8. А за Алексеем Дубровским зарегистрировано право собственности на жилой дом по адресу: Бор, жилой район Боталово-4, ул. Новороссийская, дом 34 (общая долевая собственность, доля в праве 9/10 в совместной собственности).

Администрация Канавинского района начала требовать справки от нас на недвижимость, которая никакого отношения к моей семье не имеет: люди, владеющие указанной выше недвижимостью, не являются нашей семьей и не стоят на очереди. По сути, нам грозят снятием с очереди. Правомерно ли поступают чиновники?

Илья Кузнецов, Нижний Новгород

Олеся Шулева, адвокат:

Фото: Олег Тихонов/РГ
В РТ многодетная семья ютится в избе из-за бюрократической ловушки

- Администрация действует правомерно, запрашивая информацию у семьи Ильи Кузнецова. Основной критерий нуждаемости в предоставлении жилья - когда на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы общей площади жилого помещения (считается именно не жилая, а общая площадь имеющегося жилья). Согласно постановлению думы Нижнего Новгорода от 16 марта 2005 года N 14, учетная норма жилья в Нижнем Новгороде составляет 10 квадратных метров на человека. Круг лиц, которые являются членами семьи, указан в статье 31 Жилищного кодекса. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Таким образом, чтобы установить, являются ли родственники ответственного квартиросъемщика членами семьи, необходимо установить, в качестве кого они были вселены в квартиру. После того как определен круг членов семьи, нужно посчитать общую площадь принадлежащего им жилья и поделить ее на количество нуждающихся. Чтобы сохранить право на получение жилья, необходимо, чтобы на каждого члена семьи приходилось менее 10 квадратных метров общей площади всех жилых помещений.

В регионах Общество Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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