Как жена священника стала популярным блогером

Молодая жена сельского священника из Саратовской области и мама троих сыновей Анастасия Ерина уже полтора года ведет на "Яндекс.Дзен" свой блог "Неидеальная жена священника". О себе пишет скромно: христианка, пытливый творческий человек, музыкант, жена, мама, дочь и старшая сестра. И приглашает всех в гости: "Проходите, присаживайтесь, будем пить чай и разговаривать!"

Матушка Анастасия - очень светлый человек. На ее блог подписалась практически вся наша редакция. Из личного архива

Количество заходов на блог такого необычного автора измеряется уже десятками тысяч! Заглянуть к Насте решили и мы. А заодно обсудить, каково это - быть матушкой-блогером, за что на нее писали анонимную кляузу, и нужно ли беречь детей от влияния интернета.

Настя, матушка-блогер - необычная роль. Насколько для вас естественно такое сочетание?

Анастасия Ерина: У меня страничка в соцсетях еще со школы. Интернет для меня - не что-то далекое и враждебное, я давно в Сети. У нас есть и семейный чат. Удобно, можно моментально показать родным фотографии детей.

Сейчас интернету приписывают серьезную власть над людьми...

Анастасия Ерина: Вообще, я с этим согласна. Действительно, интернет имеет огромное влияние на людей. Я вижу это буквально вокруг себя - мы служим в селе в Саратовской области.

Здесь много пожилых, но есть и молодежь (в селе есть техникум). Общение в Сети, тот же "ТикТок" для молодых на первом месте.

Мой канал - это возможность за несколько минут отдышаться, перезагрузиться. Заметки на полях...

На заре соцсетей моей подруге батюшка их запретил, мол, это источник зла. А вам никогда не говорили, что интернет - это обман, грех?

Анастасия Ерина: Я росла в православной семье, мы ходили в храм, но ни родители, ни батюшка не имели ничего против. Правда, в чем-то интернет действительно зло: когда ловишь себя на том, что слишком долго в нем просидела! Но, к счастью, дети не дают забыться. (Смеется.)

А как родился ваш блог?

Анастасия Ерина: У меня не было никакого грандиозного плана: вот создаю канал, продвигаю его, становлюсь просветителем или что-то в этом роде. Просто искала удаленную работу. Человек я творческой профессии, варианты типа бухгалтерии мне не подходили. Услышала, что "Яндекс.Дзен" дает возможность монетизировать канал. И решила попробовать. То есть изначально канал задумывался как небольшой приработок. Когда я начинала, было так: если ты регулярно пишешь статьи, тебя показывают людям, в круг чьих интересов входит твоя тема. Алгоритм "Яндекс.Дзена" - безликий электронный интеллект - анализирует тексты и подбирает тебе аудиторию. Когда я только заводила блог, чтобы пройти порог монетизации, надо было набрать 10 тысяч так называемых "дочитываний от уникальных пользователей" за неделю. Нужно писать, и что-нибудь да выстрелит. Но когда и что - неизвестно.

Вы очень открыто рассказываете в блоге о своей жизни.

Анастасия Ерина: В какой-то момент я поняла, что без реальности долго не продержусь. Но неужели люди думают, что это и есть вся жизнь? Нет, это даже не сотая доля жизни! Не потому, что я вру или что-то утаиваю. Просто жизнь в рамки статьи не умещается. Мой канал - это возможность за несколько минут отдышаться, перезагрузиться. Заметки на полях, по которым можно понять, что я за человек. Я не горю желанием описывать каждый свой шаг...

А мне интересны бытовые зарисовки - например, как проходит ваше "многодетное" утро.

Анастасия Ерина: Мне кажется, что когда делишься чем-то таким, то будто становишься с человеком чуть ближе. Поначалу я писала достаточно безлично о православии, о праздниках, старалась опровергать суеверия. Но чувствовала, что не умещаюсь в эти рамки.

А есть тема, которой вы никогда не коснетесь?

Анастасия Ерина: Никогда не затрону в интернет-пространстве темы о прививках и о таком грустном социальном явлении, как аборты. Говорить об этом - огромная ответственность. Понятно, что мое мнение на тему абортов однозначно: нет и никогда нет. Но судить кого-то... Конечно, если меня спросят в личной беседе, я не буду молчать. Но первая не начну такой разговор.

Знаю, что однажды кто-то написал на вас анонимную кляузу в епархию...

Анастасия Ерина: Да, мужу позвонили и сказали, что по моему поводу пришло некое письмо. Мол, есть вот такая-этакая, она занимается ужасными вещами. Возводит себя в эталон. По-хамски общается. И много еще всяких нелестных вещей.

Вы испугались?

Анастасия Ерина: Ужасно удивилась и расстроилась. Неужели я именно так выгляжу со стороны? Я стараюсь отвечать в комментариях честно и мягко, а если встречаю агрессию - просто блокирую такого человека. Узнав об обвинениях, я в те несколько дней по крупиночке перебирала себя. Хорошо, что со мной была моя семья, родители, сестры, братья и, конечно, муж, с которым мы и поехали к владыке Лонгину. Оказалось, владыка зашел на мой канал и не нашел и близко такого, о чем говорил тот человек. Так я официально получила благословение.

Не появилось чувство, что за вами наблюдают глаза недоброжелателей?

Анастасия Ерина: Чем больше я раскрываюсь перед людьми, тем больше получаю от них тепла. Нет, мне порой все еще "прилетает" - и в личные сообщения, и на почту, а некоторые для верности пишут и туда, и туда. Но ко мне в блог пришли очень хорошие люди. Приходят большие письма, добрые, наполненные светом.

А как муж относится к этой деятельности?

Анастасия Ерина: Говорит: "Смотри, как интересно, напиши об этом". Вначале было не совсем серьезное отношение. Но я и сама не знала тогда, не заброшу ли через пару недель.

Вряд ли вы с детства знали, что станете женой священника. Когда принимали предложение, были страхи, что от чего-то придется отказаться?

Анастасия Ерина: Как раз у меня с детства были мысли, что могу стать женой священника. Но когда мы познакомились, я вообще замуж не собиралась, училась в консерватории. От чего отказалась? У православного человека, христианки, есть определенные взгляды. И они от ценностей христианки, но "не жены" священника ничем не отличаются. Так что ни от чего не отказалась в итоге.

Как вы познакомились?

Анастасия Ерина: У нас оказался общий друг. Как-то я с компанией ребят, с которыми дружна с детства, отправилась на шашлыки, и этот наш друг привел Павла. От момента знакомства до венчания и свадьбы прошло девять месяцев, а предложение он сделал через месяц после знакомства.

А вы бывали в Беларуси?

Анастасия Ерина: Была. И она оставила след в душе. Я ездила с певческим ансамблем на православный фестиваль в Витебске. Мы пели на той же сцене, где проходит "Славянский базар". Мне показалось, что белорусы какие-то особенные. При Свято-Елисаветинском монастыре в Минске есть издательство, у них чудесные книги о православии, детские молитвословы, Библии с прекрасными иллюстрациями. Я раньше таких не видела.

Вашему младшему сыну всего три месяца. Кто-то помогает с тремя детьми?

Анастасия Ерина: Мы с мужем оба из многодетных семей и оба старшие, поэтому нашим мамам есть чем заняться без нас. Да, временами я устаю до слез, но без этого нельзя, дети маленькие, муж служит, с людьми общается. Когда он может, то дает мне отдохнуть.

Есть у вас лайфхаки, чем занять троих малышей, когда маме нужно написать пост в интернете или дать интервью в газету?

Анастасия Ерина: Можно оставить на виду рулон туалетной бумаги. Супервещь! Ее надо рвать и делать снег. Держу этот способ для особых случаев.